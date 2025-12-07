トヨタ新・最高級ブランド「センチュリー」！ 伝統的な“日本の美”デザインした「極上クーペ」が凄い！ まさかの「輪島漆＆西陣織」も採用！ 美しすぎる「超豪華モデル」デザイナーに意図を聞いた！
2025年10月29日、トヨタは最高級車「センチュリー」をブランド化することを発表するとともに、新たなコンセプトモデル「センチュリークーペ」を「ジャパンモビリティショー2025」に出展しました。
そのインテリアは、日本の和室を意識したとのこと。
そこでセンチュリークーペのデザインについて、担当したインテリアデザイナーに話を聞きました。
美しい日本の美
【Q】このクルマのインテリアでは、どういう表現をしたいと考えてデザインしたのですか。
【A】インテリアには、クーペイッシュな外観からは想像できないくらい広い空間があります。
センチュリークーペはドライバーズカーでもあり、ショーファーカーでもありますので、しっかりとセンチュリーとしてのショーファーカーというところを作り込んでいきました。
例えば助手席はロングスライドしてリラックス姿勢にできたり、オットマンが出てきたり。あとはリアモースト（助手席を最後端まで下げた状態）になった時に、すごく広い空間によってリラックスできるように作りました。
素材に関しても、日本の伝統技術をしっかりと見せていきたいので、輪島漆や西陣織を使うことで、日本の伝統にもこだわり美しい日本の美が伝わる内装デザインにしています。
例えば助手席前にセンチュリーのロゴが入っていますが、これが漆塗りです。コンセプトカーですが、実際に塗っていただきました。
また、シートは西陣織を採用しています。
【Q】全体のコンセプトにも関わるところですが、これはクーペという位置付けですので、ドライバーズカーと捉えがちです。
しかしショーファーカーも意識してということですがその理由を教えてください。
【A】ショーファーカーとして、センチュリーにはセダンとSUVがあります。そこでパーティーなどにも乗って行けるようなショーファーカーのクーペがあってもいいんじゃないかという考えです。
そこでこういったクーペでもちゃんとショーファーの機能があるところを見せていきたいのです。
和室をイメージして
【Q】ではその考えをベースに、インテリアデザインでこだわったのはどういうところでしょう。
【A】そうですね。今回は本当にすごくシンプルな中に素材のこだわりが生きている内装だと思っています。
すごくきらびやかでゴテゴテさせるのではなく、日本の美しいところを見ていただきたいという形で、造形もシンプルにする。そういった作りにしています。
【Q】運転席と助手席の間に赤いカーテンのようなものが入っています。これはどういう意図ですか。
【A】これはドライバーと助手席の方のちょうどいい間合いを取るための、シェードのような役割を持たせています。
助手席でリラックスしているときにドライバーが見えないようにしているんですね。
これにはモチーフがありまして、トヨタの起源に織機がありますが、その織機が糸を織っていくようなイメージなのです。
コンセプトカーですから象徴的なイメージとしてこのデザインを用いています。
【Q】インパネ周りなどのデザインはいかがですか。
【A】インパネ周りの造形もすごくシンプルにしています。“多面体”と私たちは呼んでいるんですけれども、本当にドアトリムからインパネかけて、まっすぐな線のうえに機能を配しているデザインです。
それが日本の和室のような空間を表現、まさに水平垂直で日本の和室のような空間を目指したのです。
ですからインパネがどういう造形でとかではなく、空間としてそういうデザインにしているのです。
【Q】日本の和室、つまりは日本的要素をモチーフにしているということだと思うのですが、それであれば、他にも様々な捉え方があったかと思います。
そこをあえて和室という空間をセンチュリークーペで表現したのはなぜでしょう。
【A】日本の和室は、部屋を豪華にするなどその部屋そのものを見せるというよりは、そこにいる人が主役だという空間の作り方なのです。そこを表現したいという思いですね。
※ ※ ※
和洋折衷という言葉がありますが、センチュリークーペはまさにそれにあたるように感じました。
西洋を発祥とする“自動車”に、いかに日本ならではの手の込んだ設えができるかチャレンジした1台で、まさにセンチュリーだからこそ出来る仕立てです。