犬が『飼い主の足にわざとぶつかる』心理5選

お家で家事をしているとき、散歩中に立ち止まったとき…そんなシチュエーションで愛犬が足に頭や体を当ててくることはありませんか？なぜ犬たちは飼い主さんの足にわざとぶつかってくるのでしょうか。

1.注意を引きたい

犬はご主人様の気を引きたくてわざと足にぶつかることがあります。後追いしてもアイコンタクトしても気づいてもらえない…そんなときに『ねぇねぇこっち見て！』とコツンと頭や体をぶつけるのです。

その時のわんこはちょっぴり寂しさを感じているのかもしれません。愛犬からのメッセージを受け取り、1対1でスキンシップを取ってあげましょう。

2.甘えたい

犬が飼い主さんの足にわざとぶつかる理由として多いのは『甘えたい』からでしょう。犬は信頼している飼い主さんのそばが最も落ち着きます。体を寄せて甘えたいという本能的な行動です。

前述の『注意を引きたい』という心理よりも、よりアグレッシブに感情を伝えているのです。『撫でてほしい』『触ってほしい』と思っているので、気持ちに応えてあげましょう。

3.おねだりしている

キッチンで料理をしているときに、愛犬がコツンとあなたの足にぶつかってきたら『ボクにもちょうだい！』とおねだりをしているのかもしれません。美味しそうな匂いにつられてお裾分けをお願いしているのでしょう。

わざと足にぶつかってくるなんて可愛い…そう思う気持ちも分かりますが、おねだりに応えていると『足にぶつかる＝美味しいものが貰える』と学習してしまいます。貰えるまで吠え続けるといった問題行動へと繋がる恐れもありますので、愛犬の要求に安易に応えることはやめましょう。

4.嫉妬している

犬が飼い主さんの足にわざとぶつかるのは嫉妬しているのかもしれません。嫉妬の対象の多くは他のわんこであることが多いです。散歩中に他のわんこを『可愛いね～』と撫でているときに、あなたの足にぶつかってきたときは愛犬からの嫉妬のサインです。

コツンというよりもドスン！と勢いよくぶつかることもあるようです。確実にわざとだと分かる微笑ましい行動ですね。ヤキモチがエスカレートすると吠えるなど興奮してくる場合もあります。愛犬の様子は注意して観察してくださいね。

5.安心感を得たい

その犬にとって不安や緊張を感じたときに、安心感を得たくてぶつかってくることがあります。すぐに助けを求めたいときに、飼い主さんの足元はちょうど頭や体を当てやすい位置にあることも理由かもしれません。

雷や来客、初めての場所…何を不安に感じるかはその犬によってさまざまです。いずれにせよ『こわい…』と思ったときに助けを求めていることは確かでしょう。そのときの愛犬は怯えた表情をしているはずです。優しく声をかけて安心させてあげましょう。

愛犬が足にぶつかってくる…止めさせる方法は？

このように犬が飼い主さんの足にわざとぶつかる理由は、愛情表現や要求、嫉妬などさまざまですが、止めさせた方が良いのでしょうか？

注意を引きたい、甘えたい、安心したいといった要求には適度に応えてあげなければストレスとなってしまいます。しかしおねだりや嫉妬からくるぶつかりは止めさせるべきでしょう。愛犬のぶつかりを制止するためには『無視→正しい行動を教える』といった方法が有効です。

愛犬がぶつかってきたら無視をし、要求が通らないことを教えます。声かけやアイコンタクトをしない、別の部屋へ移動するといった行動をとりましょう。

根気強く繰り返すと『ぶつかっても意味がない』と学習します。落ち着いて指示を待つ、体を当てるのではなくアイコンタクトしてきたときに要求に応えてあげましょう。

飼い主さんに体を当てる行為が常態化してしまうと、他の人へのぶつかりへとエスカレートする可能性があります。愛犬のぶつかりは飼い主さんが良し悪しを判断し、適切な対応をとることが求められます。

まとめ

愛犬が足元にコツンとぶつかる仕草は微笑ましいもの。しかし受け入れるかどうかはケースバイケースです。体を当ててきた理由を推測し、正しい対応をする必要があります。

日ごろから愛犬をよく観察し気持ちに寄り添うことを意識してみてくださいね。