「狙ってなかった」大学生に響いたワケ

高速バス「WILLER EXPRESS」を運行するWILLER EXPRESSは2025年12月4日、平山幸司社長による報道陣向けの戦略説明会を開催しました。その中心は、深刻化するバス運転手不足のなかでの採用活動についてです。

【もうすぐ来日】ウィラーに内定している「フィリピン人運転手」の皆さん（写真）

コロナ禍で大きく減退した高速バス需要は、順調に復調し、ウィラーは2025年に過去最高益を更新するいいます。インバウンド需要のほか、国内の物価高を背景とした宿泊費節約の動きから夜行バスの需要が高まり、学生中心だった客層も50歳代が増加するなど変化しているそうです。

しかし、好調にもかかわらず、供給する座席数はコロナ前の2019年比で2割強も減少しているといいます。つまり、運転手不足で増発が難しく、供給に対し需要が上回る状況。乗車率は全便平均で年間を通じて9割に迫るなど、ほぼ満席の状態が続いているといいます。これが結果的に、客単価の上昇、つまり運賃に跳ね返って増益を確保している状態のため、運転手不足は実際の利用者にも大きく影響しています。

こうした状況下で、ウィラーはバス運転手、同社が呼ぶところの「ハイウェイパイロット」に、これまで想定していなかった層からの応募が増えているといいます。それは「大学新卒者」です。

当初は大学生をメインターゲットとは考えていなかったものの、ここ数か月でエントリーが急増。2026年卒業予定者についてもすでに応募が多数あり、教習所の受け入れ枠の問題から、一時的に大卒者の応募を停止するほどの状況だといいます。

なぜ今、大学生がバス運転手の仕事に注目しているのでしょうか。平山社長はその理由を「『WILLER LABO』という独自の教育機関の存在と、2年後には年収600万円を目指せるという明確なキャリアパスが響いているのではないか」と分析します。

同社は未経験者を中心に採用しているのが特徴です。特に、ホテル業や飲食業、空港のグランドスタッフなど、ホスピタリティの高いサービス業経験者を歓迎しているといいます。

その理由は、同社が運転技術だけでなく、乗客への接客・接遇を極めて重視しているためです。一般的なバス会社から転職してきた経験者の場合、求めるサービスレベルが異なり「こんなことは今までやったことがない」と、1年以内に辞めてしまうケースが少なくないそうです。「10人採用しても、定着するのは1〜2人程度」（平山社長）とのこと

そこで同社は、未経験者をゼロから育てる方針に舵を切りました。下地がないぶん、教えられたことを「スポンジのように吸収してくれる」といいます。

そうはいっても、「親御さんが心配するのでは」

「LABO」では、3か月間の全寮制で研修を実施。同期と共に生活し、時には自炊をしながら絆を深めることで、悩みがあっても孤立せずに相談し合える関係性を築き、離職を防ぐ狙いがあります。



WILLER LABOの紹介動画より（乗りものニュース編集部撮影）



しかしながら、人の命を預かるのに薄給だ、社会的責任ばかり大きい、などといわれるバス運転手。平山社長によると、高卒採用のために高校に出向けば、「親御さんが心配するのでは」と学校の先生によく言われるといいます。

「親としても『もっと安全な、責任の重くない仕事についてほしい』と思うことはあるでしょう。奥さんから心配されるケースもあります」と平山社長は話します。そうしたなかで、大学新卒の応募が増えた背景には、より大きな社会の変化があるようです。

近年、AIの進化により「将来、事務職の仕事がなくなるのではないか」という議論が活発になっています。アメリカでは、データサイエンスなど数年前まで花形だった職種で就職難が起きる一方、配管工など高度なスキルを持つ技能職の年収が会計士を上回るケースも出ているといいます。

より“実業志向”になることは「確信している」と平山社長。ウィラーはこうした、ITスキルに限らない高度な技能を持つ労働者を「アドバンスド・エッセンシャルワーカー」と位置づけています。これまで肉体労働と見なされがちだった職種も、専門的な教育によってスキルを身につけることで、AI時代においても高い価値を持つという考え方です。

外国人採用は「不利」 高卒は「職業選択の自由がない」

ウィラーは大卒者以外にも多様な人材の確保に動いています。その一つが、外国人材の採用です。すでにフィリピンやネパールからの採用が内定しており、現地での運転トレーニングも始まっています。



WILLER EXPRESS平山社長（乗りものニュース編集部撮影）



しかし、ここには制度的な「壁」があるといいます。

バスやタクシーの運転手になるには、日本語能力試験で「N3」レベルの合格が必要ですが、この試験が年に2回しか実施されません。一方、トラック運転手はより難易度が低く試験機会の多い「N4」で就労可能なため、人材がそちらに流れてしまう傾向があるそうです。

高校新卒者の採用も、大きな課題に直面しています。高卒採用には、学校と地元企業の強い関係性や、ハローワークを通じて紙の求人票で応募するという旧態依然とした慣習が根強く残っています。同社がSNSなどで魅力的な動画を発信し、それを見た高校生が応募したいと思っても、先生から地元の企業を勧められ、自由に選択できないケースがあるといいます。

しかし、ここに食いついているのが、冒頭で「当初想定していなかった」という、大学新卒者なのだそうです。

高卒採用の現状について平山社長は「職業選択の自由がない。これはミスマッチによる早期離職にもつながっている」と痛烈に批判しました。今後は既存のルールにとらわれず、SNSなどを通じたダイレクトマーケティングで、高校生に直接アプローチしていく方針を強化するとしています。