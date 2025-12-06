¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Ö¹âÍüº»Íå¡×¤Î¡È°¦¼Ö¡É¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡© ¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡È¥¹¥Ð¥ë¼Ö¡É¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡ª ¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×À¼¤â
¥¹¥Ð¥ë¼Ö°¦¤ò¸ì¤ë¹âÍüº»Íå¤ËSNS¤ÇÈ¿¶Á
¡¡2025Ç¯11·î17Æü¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ï½÷»Ò¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹âÍüº»ÍåÁª¼ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¹âÍüÁª¼ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°¦¼Ö¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤ä±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡Ö¹âÍüº»Íå¡×¤È°¦¼Ö¤Î¡Ö¥¹¥Ð¥ë¼Ö¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê33Ëç¡Ë
¡¡¹âÍüÁª¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥°¥é¥à¤Ë¡¢¡ÖÆü¡¹¤Î°ÜÆ°¤ä±óÀ¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢SUBARU¤Î¡È°Â¿´¤ÈÌû¤·¤µ¡É¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥ä¥²¡¼¥È¡×¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÙÊª¤ÇÎ¾¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤âÂ¸µ¤ÎÁàºî¤À¤±¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³«ÊÄ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢±óÀ¬ÍÑ¤Î²ÙÊª¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é·Ú²÷¤Ë¥ê¥ä¥²¡¼¥È¤ò³«¤±¤ë»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ð¥ë¸ø¼°YouTube¡ÖSARA meets SUBARU¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¹âÍüÁª¼ê¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï1997Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿SUV¤Ç¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2025Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿6ÂåÌÜ¡£ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀöÎý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿³°´Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÈÀÑºÜÀ¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖSPORT¡×¤È¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü2¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖX-BREAK¡×¡ÖPremium¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¾ï»þÁ´ÎØ¶îÆ°¡ÊAWD¡Ë¤È¥ê¥Ë¥¢¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯CVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÀãÆ»¤ä°Ï©¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ160PS¤ò¸Ø¤ê¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤ÇºÇÂç18.8km¡¿L¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÀÇ½¤Ç¤ÏÁ´¼Ö¤Ë¿·À¤Âå¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¡×¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤ËÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥ÈÂÐ±þÊâ¹Ô¼ÔÊÝ¸î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÍüÁª¼ê¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥ä¥²¡¼¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä±óÀ¬¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤¬Â¿¿ôÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï404Ëü8000±ß¤«¤é459Ëü8000±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¥ê¥¢¥²¡¼¥ÈÊØÍø¤½¤¦¡×¡ÖÀãÆ»¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÌÌ¤Ø¤Î¶¦´¶¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£