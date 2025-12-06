¡ÖÁê¼ê¤¬»ä¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¡×MALIA. 4ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Öº£¸å¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©¡×¤Ë½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï
4ÅÙ¤Î·ëº§¡¦Î¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿MALIA.¤µ¤ó¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢·ëº§Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¨¡¨¡ ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤ÇÎø¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¸å¤í¤«¤éMALIA.¤µ¤ó¤òÊú¤¤·¤á¤ë¼¡ÃË¤Ë¥É¥¥Ã¡Ê16ËçÌÜ/Á´17Ëç¡Ë
4ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡×
¨¡¨¡ MALIA.¤µ¤ó¤Ï¡¢19ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ·ëº§¤µ¤ì¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢º£¤Þ¤Ç4²ó¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡¢·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
MALIA.¤µ¤ó¡§»Ò¤É¤â¤ò4¿Í¼ø¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÏÄ¹ÃË¤¬23ºÐ¡¢¼¡ÃË¤¬21ºÐ¡¢Ä¹½÷¤Ï19ºÐ¡¢»°ÃË¤Ï7ºÐ¤Ç¤¹¡£¾å¤Î3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Î©¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï²¿¤Ë¤âÂØ¤¨¤¬¤¿¤¤»þ´Ö¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢´¶³´¿¼¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ º£¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë·ëº§¤ò·è¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
MALIA.¤µ¤ó¡§4²ó¤Î·ëº§¤¹¤Ù¤Æ¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤Î·ëº§¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î·ëº§¤â»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤Î·ëº§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤â»ä¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤·¤«¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎ¥º§¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
MALIA.¤µ¤ó¡§ 10Âå¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤â»þ´Ö¤â¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢À¸³è¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹¥¤¤Ç·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£·ëº§¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Áê¼ê¤¬»ä¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î·ëº§¤â¡¢¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¤ÇÂç¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÏÄ¤ß¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
MALIA.¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬»Ò°é¤Æ¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¼«Í³¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹ー¥Ñー¤Ç²¿¤«Çã¤¦¤È¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥â¥Î¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¡©¡×¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¡¦Î¥º§¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤
¨¡¨¡ Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
MALIA.¤µ¤ó¡§»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤·¡¢¼ýÆþ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«Ëè²ó¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¡£Éã¤È»Ò¤ò°ú¤Î¥¤¹¤³¤È¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥º§¤ËÂÐ¤·¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£²È»ö¤ä°é»ù¤Ë½ª¤ï¤ì¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Á°¸þ¤¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤¿¤á¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Î¥º§¸å¤ÏÀ¸³è¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
MALIA.¤µ¤ó¡§¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¼ýÆþ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤À¤·¡¢²¿¤«Çä¤é¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤¬600±ß¤Î¤È¤¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡£3¿Í°é¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æµ¯¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Å»ö¤¬½ù¡¹¤Ëµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢À¸³è¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡ º£¤Þ¤Ç4²óÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
MALIA.¤µ¤ó¡§¤É¤ÎÎ¥º§¤â¤È¤¯¤ËÈ¿ÂÐ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢»ä¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï½ã¿è¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°²á¤®¤ë¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î·ëº§¡¦Î¥º§¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢»ä¤¬¼êÃµ¤ê¤Ç»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÎ¥º§¤òÁª¤ó¤À¥±¥¸¥á¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
MALIA.¤µ¤ó¡§¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ËèÇ¯¡¢»ä¤È»Ò¤É¤â¤Î1ÂÐ1¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Î¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇËÜ²»¤ÇÏÃ¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
40ºÐ¤ÇÂ¹¤¬ÃÂÀ¸¡Öº£¸å¤Î·ëº§¤Ï¡©¡×¤ËÅú¤¨¤Ï
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤Î¿·ÊÝ³¤Îë¤µ¤ó¤¬·ëº§¡£MALIA.¤µ¤ó¤¬40ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½éÂ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¹¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
MALIA.¤µ¤ó¡§¤ªÂ¹¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Î»°ÃË¤¬7ºÐ¤Ç¡¢¤ªÂ¹¤¬2ºÐ¤È0ºÐ¤Ê¤Î¤Ç·»Äï¤ß¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿Ä¹ÃË¤Î¤ª²Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤âÃç¤è¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£MALIA.¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢º£¸å¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
MALIA.¤µ¤ó¡§º£¸½ºß¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¿´¤¬¥¶¥ï¥¶¥ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¡×¤Ç¤ª¸ß¤¤¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ø·¸¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ º£¤Ï¡¢3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¼«Î©¤µ¤ì¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï7ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¶µ°é¤ò¹Í¤¨¤Æ¥É¥Ð¥¤¤ÇÀ¸³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MALIA.¤µ¤ó¤ÎInstagram¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢4¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
MALIA.¤µ¤ó¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¤ªÊì¤µ¤óÁü¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Æ°¦¾ð¿¼¤¤¿Í´Ö¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï»°ÃË°Ê³°¡¢·ëº§¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÊÌ¡¹¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç½¸¹ç¤·¤¿¤È¤¤Ï²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤â¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤Ë¤è¤ê¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëMALIA.¤µ¤ó¡£10Âå¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤â¼«Í³¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¸³è¿å½à¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÃù¶â»Ä¹â¤¬600±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤Ë3¼Ò¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ë2¼Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ·Ð±Ä¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ª¶â¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤ÏÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾Ã«Í§Î¤²Ã¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿MALIA.