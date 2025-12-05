ドル円は今日の高値圏を付けた後、少し調整＝ＮＹ為替序盤
日本時間午後１１時２１分現在のドル円は１ドル＝１５５．１３円。きょうの為替市場、ドル円はロンドン市場で１５４円３５銭まで売りが出た。木曜日安値を割り込んでの売りとなったが、動きは続かず、下げ分を解消し、さらに今日の高値を更新する１５５円２６銭を付ける動きとなった。高値からは少し調整売りが入っている。
米債利回りの上昇などがドル買いを支えた。東京午前に４．０８６５%を付けた米１０年債は、少し戻すもロンドン朝までは４．１０００％が重くなっていた。その後反発し４．１１９５%を付けている。
ドル全面安を受けて１．１６７２を付けたユーロドルはドル安の調整もあって１．１６４０台まで一時下落。その後少し戻して１．１６５０台推移。
ポンドドルは１．３３６０台から１．３３３０割れを付けた後、ドル買い一服後のポンド買いに１．３３６０台と高値圏を回復している。
ユーロ円はドル円の下げを受けて１８０円１０銭を付けたが、その後反発し１８０円８０銭台を付けた。ポンド円は対ドルでのポンドがもあって２０６円２０銭から１円以上高い２０７円２８銭まで上昇。
MINKABU PRESS
