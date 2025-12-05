永野芽郁、最新ビジュが「代役女優に似てる」指摘続出の皮肉…大河降板で注目される “期待株” とは

12月3日、Netflixが、映画『僕の狂ったフェミ彼女』を2026年に配信することを発表した。主演を永野芽郁が、監督を小林啓一氏が務めるという。キービジュアルも公開されたが、そこに写った永野の近影が注目を集めている。

「Netflixの公式Xは、ロングヘアをばっさりカットした永野さんの写真を公開しました。永野さんは2025年7月末、主演映画『かくかくしかじか』のプロモーションでカナダの映画祭に登場して以降、これといった発信はなく、表舞台から姿を消していました。

およそ4カ月ぶりの永野さんが『ばっさりショート』だったことに、SNSでは驚く声が集まりました。同時に、その姿が “ある女優” に似ているという指摘も寄せられています」（スポーツ紙記者）

Xでは、《久しぶりに永野芽郁見たら白石聖みたいになってた》《永野芽郁さんのお顔が推しの白石聖ちゃんに寄ってきた気がする》といった指摘が集まっていた。

白石聖は、新人として売り出し中の女優。しかも、永野とは “因縁” の関係だ。

2025年4月、『週刊文春』で田中圭との不倫疑惑が報じられて以降、地上波での活動がストップした永野。CM契約もすべて失い、レギュラー番組もすべて降板、2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』も降板した。

「永野さんの『豊臣兄弟！』降板を受け、代役として白羽の矢が立ったのが、白石さんなんです。役柄はオリジナルキャラクターで、仲野大賀さん演じる主人公・豊臣秀長の幼なじみで初恋の人というもの。序盤の重要人物となりそうです。

12月1日には、『豊臣兄弟！』の公式Instagramに投稿された、白石さんの場面写真で、水色の着物を着てうつろげな表情をしている写真がアップされました。

この投稿のコメント欄には《聖ちゃまに代わった事は、それはそれで嬉しいし楽しみ》《来年、白石聖ブレイクの予感。》など、応援コメントが殺到していました。

永野さんの最新写真が、代役となった白石さんを思い起こさせるというのは、なんとも皮肉な話ですが……とはいえ、これまでも代役で一躍有名になったタレントは多く、白石さんにも同様の活躍が期待されています」（芸能記者）

白石は、ビジュアルだけでなく、演技面でも、永野芽郁の代役を務めあげられるか。