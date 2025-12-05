『TikTok Awards Japan』に登壇した（左から）降幡愛、大西亜玖璃 （C）ORICON NewS inc.

　声優の降幡愛と大西亜玖璃が5日、都内で行われた『TikTok Awards Japan』に登壇。2人が声で出演している『ラブライブ！』が「愛▼スクリ〜ム！（※▼＝ハート）」の動画でVideo of the Yearを受賞したことを喜んだ。

【全身ショット】キュートな衣装で登場した降幡愛＆大西亜玖璃

　「愛▼スクリ〜ム！」はTikTokで2500万回再生される人気楽曲。MCを務めるSixTONESの田中樹（30）は「僕も何度も聞きました。すごく耳にした」と祝福した。

　黒澤ルビィ役を務める降幡は「うれしい」と反応。「一番私たちが驚いています。応援してくれているファンも驚いてくれているんじゃないかな」と笑顔を見せた。

　『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、各賞を発表している。