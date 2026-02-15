パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は14日、「ラブライブ！シリーズ」との第3弾となるコラボレーション決定を発表した。「ラブライブ！シリーズ」は、2010年にスタートしたオールメディアで展開するスクールアイドルプロジェクトで、CDリリースやアニメーション、ライブイベント、ゲーム、雑誌連載など幅広い形で展開し、大きな人気を博している。パ・リーグ6球団とは2022年、2024年にコラボを実施。