【その他の画像・動画等を元記事で観る】『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の上原歩夢役など声優としても活躍中、21年に「本日は晴天なり」でアーティストデビューをし、10月22日に、コンセプトミニアルバム『Rock&Roll Lady Girl』『失恋モノクローム』を2枚同時リリースする大西亜玖璃。9月27日（土）と28日（日）、横浜ランドマークホールで3公演に渡り開催された大西亜玖璃 3rd LIVE「失恋モノクローム」