ラブライブ！蓮ノ空』Trick＆Cute衣装の新グッズが可愛い！ 特典ブロマイドが貰えるハロウィンフェアも開催中！ 『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』から、『Trick＆Cute』衣装の描き下ろしイラストを使用した新商品が登場しました！ ラインナップは「アクリルスタンド」（全8種、各1,650円）、「みにあくすた」（全8種、各880円）、「ビッグアクリルスタンド」（全8種、各3,300円）、「トレーディング缶