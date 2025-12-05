120-120同点から3ポイントシュートに成功

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦で大仕事を果たした。同点の最終第4クォーター（Q）に劇的なブザービーター。レブロン・ジェームズからのパスを受けチームを123-120の勝利に導き、歓喜を爆発させた。

120-120の第4Q最終盤。コーナーで構えていた八村が、レブロンからのパスを受けた。流れるような動きで放った3ポイントシュート。リングに吸い込まれると同時に、勝利を告げるブザーが響いた。

劇的なブザービーター。敵地でヒーローになった八村は、両手を広げて雄叫びを上げながらコートを駆けた。このシーンの写真をレイカーズ公式Xが「ああああああああ ブザービート後のルイ」として公開。ドジャース・山本由伸投手の雄叫びと比較した米ファンから「これがドジャース効果だ」との声が上がったほか、様々なコメントが寄せられた。

「ゴジラだ」

「これ以上ふさわしい人には起こらなかっただろ…なんという素晴らしい試合だ！」

「ルイがゲームウィナーになれて本当に嬉しい」

「なんということだ!! 本当に感情的になる……涙がこぼれる……」

「なあ、ルイよ。あれはまさに信じられないほどのフィニッシュだった」

「この歓喜と純粋な喜びを見て！」

八村はこの試合34分57秒の出場で12得点、3リバウンド、1スティールをマーク。レイカーズはこれで今季16勝5敗としている。



（THE ANSWER編集部）