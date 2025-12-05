【「好きなら俺に想われろ！」【電子単行本】（上・下巻）】 12月5日 配信開始 価格：各792円 【「別に俺たち付き合ってないし」【電子単行本】】 12月5日 配信開始 価格：715円

「好きなら俺に想われろ！」【電子単行本】上巻 書影

forcsは、出版レーベル「レモロン」のオリジナルコミック「好きなら俺に想われろ！」の電子単行本、上・下巻を、12月5日より各電子書籍ストアにて配信開始する。価格は各792円。同日「別に俺たち付き合ってないし」の電子単行本も配信開始となる。価格は715円。

「好きなら俺に想われろ！」は丸賀氏による、「好き」という気持ちを伝えたいラブコメ作品。今回、上・下巻同時配信となる。一方、「別に俺たち付き合ってないし」は山葵マグロ氏の作品。ミスコン対決で、犬猿コンビの恋が動き出す様子が描かれる。

「好きなら俺に想われろ！」【電子単行本】上・下巻

著者：丸賀氏

価格：各792円

「好きなら俺に想われろ！」【電子単行本】下巻 書影

【あらすじ】

「言いたい！けど言えない！」

学校一の美少年・芹澤くんが、自信家おバカな山村に告白する大事件発生─！？

ノリで告白をOKした山村に、あの手この手で可愛さを振りまく一途で小悪魔な芹澤くん。アイツのことなんてなんとも思ってなかったはずなのに、なんだこの胸のときめきは……！？

「好き」に振り回される2人が、初めての「お付き合い」に奮闘する―！

「別に俺たち付き合ってないし」【電子単行本】

著者：山葵マグロ氏

価格：715円

「別に俺たち付き合ってないし」【電子単行本】 書影

【あらすじ】

「ミスコンで恋が動き出す……！？」

名門校で毎年開催される伝統行事「Mr・Missコンテスト」。優勝者の所属部には特別予算が支給されるため、運動科と文化科の間では例年熾烈な火花が散る。

運動科のカースト上位に君臨する“圧倒的人気“の・名護皐月は、仲間たちに押し切られる形でコンテストへ出場。

同じく、文化科の“孤高の美形”と名高い・一ノ瀬詩津も、皐月の出場を知ったことで、参加を表明する。

「昔から仲が悪い」と噂される2人のはずが、どうやら違うようで……？

注目の犬猿（？）コンビ、ミスコン対決で恋が動き出す……！？ 無自覚すれ違いラブ！