¡¡£¸¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤¬¡¢£±£±·î£²£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È£²£°£²£µ¡×¤Ç²Î¾§¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö£Ò£Õ£Î¡×¤¬»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö£Ò£Õ£Î¡×¤Ï¡¢º£Ç¯£²·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬£¸¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¡££±£±·î£³£°Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Æ£Á£Í¡×¡Ö£È£Á£Î£Á£Â£É¡¡¡Á¡¡£é£î¡¡£ô£è£å¡¡£ì£á£ô£å¡¡£ó£õ£í£í£å£ò¡¡£î£é£ç£è£ô¡×¤Î£²ºîÉÊ¤ò¥µ¥Ö¥¹¥¯¤È¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö£È£Á£Î£Á£Â£É¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö£Ò£Õ£Î¡¡¡Ê£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¡£å£ä£é£ô£é£ï£î¡Ë¡×¤À¡£¿·ÂÎÀ©£¸¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ç²Î¾§¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î£Ð£Ò¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡Ö£Ò£Õ£Î¡×¤Ï£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å¤¬£²£°£²£°Ç¯£¸·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡££Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¡Ê¸½£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¡Ë¤È£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¡¢¥½¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÅç·ò¿Í¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤Ëþ·Ù»¡¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²óÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ç»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ø£Ò£Õ£Î¡Ù¤¬Ê¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ø¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ØÃæÅç·ò¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë£Ò£Õ£Î¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡Ù¡Ø£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å¤Î²Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤±¤¬¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤¬£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö£Ò£Õ£Î¡×¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¡£ð£ò£ï£ê£å£ã£ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂç»ö¤Ê³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆºÇ½ª¿³ºº¤Î²ÝÂê¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£¸¿ÍÂÎÀ©¤Î£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·µ¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¿·ÂÎÀ©¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£