喉の不調のため活動を休止していたtimeleszの菊池風磨（31）が1日、活動を再開することを発表した。「弊社契約タレント菊池風磨（timelesz）活動再開に関するご報告」と題してサイトを更新。「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」と書き出し、「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日(月)より活動再開させていただきますこと