【モデルプレス＝2026/06/02】女優の内田有紀とtimeleszの寺西拓人が、7月9日スタートのフジテレビ系7月期木曜劇場「ラストノート」（毎週木曜22時〜）でW主演を務めることが決定。内田は「翼をください！」（1996年／フジテレビ系）以来フジ連ドラ主演に待望のカムバック、寺西は本作で民放連続ドラマ初主演を飾る。【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」リムレスメガネ姿◆内田有紀＆寺西拓人、W主演で大人の純愛を描く本