8人組グループ・timeleszの原嘉孝が4日、都内で行われた『バレーボールネーションズリーグ2026』開幕セレモニー会見に参加した。同大会応援サポーターに就任した原が男子日本代表のキャプテン・石川祐希のほか西田有志、高橋藍のボールを受ける“始球式”を実施。まさかのハプニングが起こった。【写真】ユニフォームが似合う！爽やか笑顔でガッツポーズの原嘉孝原は中高時代にバレーボール部に所属しミドルブロッカーとしてプ