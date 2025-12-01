浜崎あゆみ“14000席が空席”異例のステージ写真公開 金髪ボブ＆タイトコルセット姿で熱唱
【モデルプレス＝2025/12/01】歌手の浜崎あゆみが11月30日、自身のInstagramを更新。異例のステージ写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳歌姫「胸が熱くなりました」大量空席の中で熱唱する姿
浜崎は「With 14,000 empty seats but felt so much love of TAs from all over the world, it was one of the most unforgettable show ever to me.（14,000席の空席ですが、世界中のTA※ファン の愛をとても感じた、私にとって最も忘れられないショーの1つでした）」とつづり、11月29日に開催予定だった上海公演の中止後に、無観客の状態でステージを敢行したことを報告。「I appriciate 200 of Chinese and Japanese crew, band members, dancers who made this stage happen. From bottom of my heart... （このステージを実現した中国人と日本人のクルー、バンドメンバー、ダンサーの200人を賞賛します。 心の底から...）」と感謝した。
写真家・嘉茂雅之氏が撮影したステージ写真も併せて投稿し、金髪のボブヘアに黒のタイトコルセット、デニムを合わせたライブ衣装を着て熱唱する姿や、空席の中でパフォーマンスする様子などを写している。
この投稿にはファンから「胸が熱くなりました」「あゆはいつだってかっこいい」「心遣いが素晴らしい」「ずっと応援してます」「女神」「見惚れる」「圧巻」などの反響が寄せられている。
浜崎は、11月29日に上海で公演予定だったが、前日に中止が決定。同日Instagramのストーリーズで「私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました。会えるはずだった一万四千人のTAの皆さんへ向けて、演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました」と伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳歌姫「胸が熱くなりました」大量空席の中で熱唱する姿
◆浜崎あゆみ、上海公演中止後のステージ写真公開
浜崎は「With 14,000 empty seats but felt so much love of TAs from all over the world, it was one of the most unforgettable show ever to me.（14,000席の空席ですが、世界中のTA※ファン の愛をとても感じた、私にとって最も忘れられないショーの1つでした）」とつづり、11月29日に開催予定だった上海公演の中止後に、無観客の状態でステージを敢行したことを報告。「I appriciate 200 of Chinese and Japanese crew, band members, dancers who made this stage happen. From bottom of my heart... （このステージを実現した中国人と日本人のクルー、バンドメンバー、ダンサーの200人を賞賛します。 心の底から...）」と感謝した。
この投稿にはファンから「胸が熱くなりました」「あゆはいつだってかっこいい」「心遣いが素晴らしい」「ずっと応援してます」「女神」「見惚れる」「圧巻」などの反響が寄せられている。
◆浜崎あゆみ、上海公演が前日に中止
浜崎は、11月29日に上海で公演予定だったが、前日に中止が決定。同日Instagramのストーリーズで「私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました。会えるはずだった一万四千人のTAの皆さんへ向けて、演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました」と伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】