歌手の浜崎あゆみ（47）が1日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。この日に投稿した画像についてのコメントに反論した。浜崎はアリーナツアーの最中で、「毎公演ごとに身も心も捧げて、毎公演ごとに死んで息を吹き返してを繰り返して、重なり続けた苦しみから今日やっと解放されてしっかり息が出来たような気持ち。時間がかかりました。ここから1週間かけてScapegoat完成形の準備をしながら覚悟を決めて、でも深呼吸