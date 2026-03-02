二児の母で歌手の浜崎あゆみ（47）が、2月28日にInstagramを更新。タトゥーが見える最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】浜崎あゆみのタトゥーが見える最新ショットや息子たちInstagramでは、2人の息子と着物姿で写る親子ショットや、自宅の玄関に飾った巨大なクリスマスツリーと写した写真なども公開し、話題になってきた浜崎。2月23日には、4月に日本でスタートするロングランツアーを前に撮影があったこ