¡Ö¥À¥á¥§¡Á¡ª¡×¥«¥á¥é¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿Ç¯´Ö½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤¬¸ø³«¤òÁ´ÎÏÈÝÄê¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¯¤Æ¡Ä¡×

ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¥Ð¥ó¥«¡¼Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àº´µ×´Ö¼ëè½¤ò½±¤Ã¤¿»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¯¤Æ»à¤Ì¡× º½¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤È¿±þ
¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥Ð¥ó¥«¡¼¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È²»¤ò»Ä¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤¿º½¤ÏÉ÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æº´µ×´Ö¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª ºÇ°¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤¬¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥á¥é¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤È¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¡¢»£¤é¤ì¤Æ¤ë¡Á¡×¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤À¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ð¥Ä¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥À¥á¥§¡Á¡ª¡×¤ÈSNS¸ø³«¤òµñÈÝ¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¡ÖÎÉ¤¤³¨¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë¤â¡¢Î¾¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö»î¹çÃæ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤¦»þ¤ËÂ¤Î³ÑÅÙ¤¬¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¯¤Æ»à¤Ì¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ëè½¤Á¤ã¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Á´°÷¤¬Âç´î¤Ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º´µ×´Ö¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÈøºê¾»Ê¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÌç¡£¹â¹»Â´¶ÈÄ¾¸å¤Î2021Ç¯6·î¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤òÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç°ìÈ¯¹ç³Ê¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ÖµþÅÔ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¡Ö¤¤¤ÄÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¡ÖKKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë4¾¡¤òµó¤²¤ÆÇ¯´Ö½÷²¦¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
