今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）〜12月7日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）〜12月7日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、人との関わりが増えて忙しく過ごすようです。後輩からアドバイスを求められることも。自分の経験談を話すのはちょっぴり恥ずかしいかもしれませんが、語ってあげると良いでしょう。恋愛面は、相手と自分の似ている面を探してみましょう。共感できると、好きな気持ちがさらに増すようです。
★ワンポイントアドバイス★
何かと忙しい時期になりそうなので、休息をしっかり取ることを忘れずに。充分な睡眠時間、栄養のある食事を意識してみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
