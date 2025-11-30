雑貨および玩具などを手がけるハック（大阪府東大阪市）は、ウェブカメラ「WiFiピタッとカメラ」を2025年12月から順次発売する。

超薄型・軽量のソーラーパネルも同時発売

背面にマグネットを備え、ドアや窓の縁、シャッター、冷蔵庫などの金属面に吸着。専用アプリを使えば外出先から映像を確認できる。角度調節ユニットが付属し、自由な角度で設置が可能だ。

マイクの内蔵により音声に対応するほか、「暗視機能」により夜間の映像も確認できる。

画素数は200万画素、解像度は1080p。microSD Class10をサポートする。USB充電・給電に対応し、約2時間の充電で約2.5時間の連続使用が可能だ。対応OSはiOS 13.0〜、Android 5.0〜。

カラーはブラック。

参考価格は1680円（税込）。

このほか、「超薄型ソーラーパネル2.5mm」を12月に発売する。厚さ2.5ミリの超薄型ながら最大8ワット出力が可能。iPhone 15なら3時間で約78％充電できるという。重さ125グラムで、カラビナ2個を備え、リュックサックなどに装着して使用可能だ。

カラーはホワイト。

参考価格は1980円（同）。