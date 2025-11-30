½Ð½ê¼Ô¤Î"¼õ¤±»®"¤ËÂÇ·â¡¢¤Ê¤¼¡Ö°ÑÂ÷ÈñÉÔÂ¡×¤ÏÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡©¡Ö¾¯Ç¯±¡½Ð¤Æ2Æü¸å¤Î»¦¿Í¡×¤Î¶µ·±¤É¤³¤Ø
·ºÌ³½ê¤ò½Ð¤¿¿Í¤Ê¤É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö¹¹À¸ÊÝ¸î»ÜÀß¡×¤ä¡Ö¼«Î©½àÈ÷¥Û¡¼¥à¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ¤Î°ÑÂ÷Èñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤òÅìµþ¿·Ê¹¤ò½ü¤¤¤ÆÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÄ¾¶á1¥«·î¤Ç4ËÜ¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤¬¤Ê¤¼¡¢°ÑÂ÷Èñ¤ÎÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤·¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤ËÊ¡²¬¤Çµ¯¤¤¿15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤è¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦°ìµÜ½Ó²ð¡Ë
¡ü¾¯Ç¯±¡¤ò½Ð¤¿2Æü¸å¤ËÌÌ¼±¤Ê¤¤½÷À¤ò»¦³²
2020Ç¯8·î28Æü¡¢¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜµòÃÏ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Þ¡¼¥¯¥¤¥ºÊ¡²¬¤â¤â¤Á¡×¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿½÷À¡ÊÅö»þ21ºÐ¡Ë¤¬¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤¾¯Ç¯¡ÊÅö»þ15ºÐ¡Ë¤ËÆÍÁ³¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¡¢Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
³ÎÄê·º»öµÏ¿¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£Ë½ÎÏ¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¾¯Ç¯±¡¤Ø¡£¼Â²È¤ËÌá¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¿Æ¤¬°ú¤¼è¤ê¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾¯Ç¯±¡¤ò½Ð¤ëÄ¾Á°¤ËµÞ¤¤ç¡¢¶å½£¤Î¹¹À¸ÊÝ¸î»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾¯Ç¯¤Ï2020Ç¯8·î26Æü¤Ë²¾Âà±¡¤·¡¢»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤ËÃ¦Áö¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¾¯Ç¯±¡¤ò½Ð¤Æ¡¢¤ï¤º¤«2Æü¸å¤Î¶§¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡üÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ö¼õ¤±»®¡×¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤ä¾¯Ç¯±¡¤Îµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤Î¡Öµï¾ì½ê¡×¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¹À¸ÊÝ¸î»ÜÀß¡×¤ä¡Ö¼«Î©½àÈ÷¥Û¡¼¥à¡×¤Ï¡¢·ºÌ³½ê¤ä¾¯Ç¯±¡¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ò°ì»þÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¿²Çñ¤Þ¤ê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ä¿©»ö¤ÎÄó¶¡¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤ò»Ù¤¨¤ëµòÅÀ¤À¡£ºÆÈÈËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¹ñ¤Î°ÑÂ÷Èñ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î´óÉÕ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£
¿Æ¸µ¤Ëµ¢¤é¤º¤Ë»ÜÀß¤òÍê¤ë¤è¤¦¤Ê¾¯Ç¯¤Ï¡¢»Ù±ç¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÜÀß¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¡²¬¤Î»ö·ï¤ò¼èºà¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤â¤·¿ÆÂ²°Ê³°¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¼õ¤±»®¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡ü¹ñ¤Î¡ÖºÆÈÈËÉ»ß¡×Êý¿Ë¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë°ÑÂ÷ÈñÉÔÂ
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¡¢¹¹À¸ÊÝ¸î»ÜÀß¤ä¼«Î©½àÈ÷¥Û¡¼¥à¤Î°ÑÂ÷Èñ¤¬ÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤ÎÍ½»»¤¬ÉÔÂ¤·¡Ö¸¶Â§6¥«·î¤Þ¤ÇÂÚºß¤Ç¤¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1¡Á2¥«·î¤Û¤É¤Ç»ÜÀß¤ò½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦µá¤á¤ë±¿ÍÑ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ëºÆÈÈ¼ÔÎ¨¤òÁ°¤Ë¡¢¹ñ¤Ï¡ÖÂ©¤ÎÄ¹¤¤»Ù±ç¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·ºÈ³¡Ö¹´¶Ø·º¡×¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î°ÑÂ÷ÈñÀÚ¤êµÍ¤áÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºÆÈÈËÉ»ßÀ¯ºö¤ÎÎ®¤ì¤ËÌÀ¤é¤«¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü½ÅÂç»ö·ï¤Î²Ã³²¼Ô¤â¤¤¤º¤ì¼Ò²ñ¤ËÌá¤ë
°¦É²¤Çº£Ç¯3·î¤Ëµ¯¤¤¿½ý³²»ö·ï¡£Ï©¾å¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢·ºÌ³½ê¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«8¥«·î¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¾»³ÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò4Ç¯6¥«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
µ¼Ô¤¬¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë»Ò¤É¤â¤ò2¿Í»¦³²¤·¡¢½Ð½ê¸å¤ËºÆ¤Ó»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤ÆÉþÌò¤·¤¿¼õ·º¼Ô¤â¤¤¤ë¡£Èà¤â¶á¤¯·º´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÎã¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤Î·ºÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤òÊú¤¨¤¿¼õ·º¼Ô¤¬½Ð½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¡¢µ¢¤ë¾ì½ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¡£²¿ÅÙ¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹¹À¸ÊÝ¸î»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¼«Î©½àÈ÷¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
°ÑÂ÷ÈñÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¿¸ýÍÎË¡Ì³Âç¿Ã¤¬11·î21Æü¤Î½°±¡Ë¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ç¡ÖÊäÀµÍ½»»¤ò¤¹¤Ç¤ËÍ×µá¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊäÅ¶¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¸½ºß¤Î¿å½à¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ïº¬¶¯¤¤¡£
½ÅÂç»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸·È³²½¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢ºÆÈÈ¼Ô¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î´Ä¶ºî¤ê¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤È´Ø¿´¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£