Image: Amazon

体が冷えがちな冬こそ。

マッサージガンやストレッチポールなどなど、健康グッズって次々に新しいものが登場しますよね。選ぶ側も選択肢が多くて大変でしょう。

僕もそれほど詳しいわけではありませんが、これだけは言えます。フォームローラーは、ガチです。

Photo: ヤマダユウス型

トリガーポイントのフォームローラー、もう購入してから3年以上経ってますが、いまだに週の半分以上は使ってます。なぜなら、効果を実感できているから。

例えばオフィスワーカーであれば、裏腿や大臀筋は張りっぱなしのはず。張り詰めた筋膜をゴリゴリ圧する以上に、体をケアできるものはないでしょう。2万歩近く歩いた日にふくらはぎをゴリゴリすると、もうたまりませぬ…。

Image: Amazon

こう言うと丁寧な生活っぽく感じるやもですが、フォームローラーは動画とかを見ながらダラっと使えるのも利点。

カラーによりけりですが、ブラックフライデーで3割近くお安くなってるものもあるので、ぜひこのタイミングでお試しをば。

え、家が狭くて置く場所がない？ そんなときはコンパクトなマッサージボールもアリ！ なんならローラーより筋肉の深部にキますよ…！

トリガーポイント(TRIGGERPOINT) グリッド フォームローラー ストレッチローラー EVA素材 高耐久 スポーツ デスクワーク対応 ブラック 4,527円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon