効果を感じるから、継続できる。今こそフォームローラーでふくらはぎを癒やすとき
体が冷えがちな冬こそ。
マッサージガンやストレッチポールなどなど、健康グッズって次々に新しいものが登場しますよね。選ぶ側も選択肢が多くて大変でしょう。
僕もそれほど詳しいわけではありませんが、これだけは言えます。フォームローラーは、ガチです。
トリガーポイントのフォームローラー、もう購入してから3年以上経ってますが、いまだに週の半分以上は使ってます。なぜなら、効果を実感できているから。
例えばオフィスワーカーであれば、裏腿や大臀筋は張りっぱなしのはず。張り詰めた筋膜をゴリゴリ圧する以上に、体をケアできるものはないでしょう。2万歩近く歩いた日にふくらはぎをゴリゴリすると、もうたまりませぬ…。
こう言うと丁寧な生活っぽく感じるやもですが、フォームローラーは動画とかを見ながらダラっと使えるのも利点。
カラーによりけりですが、ブラックフライデーで3割近くお安くなってるものもあるので、ぜひこのタイミングでお試しをば。
え、家が狭くて置く場所がない？ そんなときはコンパクトなマッサージボールもアリ！ なんならローラーより筋肉の深部にキますよ…！
トリガーポイント(TRIGGERPOINT) グリッド フォームローラー ストレッチローラー EVA素材 高耐久 スポーツ デスクワーク対応 ブラック
4,527円
Amazonで見るPR
Source: Amazon