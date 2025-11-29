友人が「ふるさと納税で“高額のギター”を買った！」と言っていました。調べると約50万するのですが、かなり年収が高いのでしょうか？

ふるさと納税で“返礼品50万円”はあり得るのか？

ふるさと納税は、寄付をした自治体から返礼品を受け取れる制度で、寄付額のうち自己負担2000円を除いた分が所得税・住民税から控除されます。

ただし、この控除には上限があります。そのため、返礼品が高額であっても、寄付額が上限の範囲に収まっていれば、実質負担2000円で高額返礼品を受け取ることが可能です。返礼品の価格が50万円台でも、寄付額がそれに見合った金額で設定されている場合は、制度上まったく問題ありません。

しかし、一般的な年収では50万円の寄付枠は持てないため、実現するためには一定以上の収入が必要になります。



寄付できる上限額は年収や家族構成で大きく変わる

寄付上限額は「収入」「家族構成」「住宅ローン控除など他の控除」によって変わります。例えば、年収400万円の独身者では、寄付の上限は4万円前後が目安になります。一方、年収が高くなると寄付上限も大きくなり、数十万円、場合によっては百万円を超える寄付が可能になります。

つまり、返礼品が50万円ということは、それに見合うだけの寄付枠がその人にはあるということになります。他の控除が少ないほど寄付枠は大きくなるため、同じ年収でも条件によって寄付上限は変動します。



返礼品が50万円の場合、必要な年収の目安はどれくらい？

返礼品が50万円だと、寄付額もおそらく50万円前後になります。この寄付額を無理なく控除できるのは、一般的には年収が1000万円台以上の層です。多くの早見表では、年収1100万円程度の独身者で寄付上限が約20万円前後となっています。

つまり、寄付額が50万円に届くためには、さらに上の年収帯である可能性が高いということです。年収1500万円前後で寄付上限が40～60万円ほどになるケースもあり、返礼品50万円はこのあたりの年収で実現しやすくなります。



高収入の可能性は高いが、一概には言えない理由もある

返礼品が50万円のギターという場合、その人の寄付可能額が非常に大きいことは確かであり、年収が1000万円台以上である可能性は高いといえます。家族構成や控除の有無によっても寄付上限は変動するため、条件が揃えば年収がそこまで高くなくても高額返礼品が選べる場合もあります。

とはいえ、一般的には「50万円クラスの返礼品が可能＝高めの収入帯」であることが多いので、友人がかなりの収入を得ている可能性は十分に考えられます。制度を正しく理解することで、ふるさと納税をより有効に活用できるようになるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー