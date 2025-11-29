²èÁü¤ÏµÜºê¸©¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê

µÜºê¸©¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÍ­ÇÏ¤«¤Ê¡×¤È¡¢Æ±¸©»º¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¶¥¦¥ë¥¹¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


Í­ÇÏ¤«¤Ê×¥°¥ê¡¼¥ó¥¶¥¦¥ë¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º


ºîÃæ¤Ç¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥óÂÎÁà¡×¤ò²Î¤¦Í­ÇÏ¤«¤Ê¤¬¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ëµÜºê¸©»º¤ÎÅß½Õ¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¶¥¦¥ë¥¹¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¤Ê¤ó¤È­àµÜºê¸©»º¥Ô¡¼¥Þ¥óÂç»È­á¤Ë½¢Ç¤¡£

¸µ¡¹¤Ïº£Ç¯¤Î4·î¤ËÆ±ºîÉÊ¸ø¼°¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë´ë²è¤Î¥Í¥¿......¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª¡¡¤Þ¤µ¤Ë­à±³¤«¤é½Ð¤¿¼Â­á¤Ç¤¢¤ë¡£

¥³¥é¥Ü¤òµ­Ç°¤·¡¢µÜºê¸©»º¥Ô¡¼¥Þ¥óÂç»È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÍ­ÇÏ¤«¤Ê¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£

¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È Í­ÇÏ¤«¤Ê ¥Ô¡¼¥Þ¥óver.¡×¡ÊÀÇ¹þ1100±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Í­ÇÏ¤«¤Ê ¥Ô¡¼¥Þ¥óver.¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È Í­ÇÏ¤«¤Ê ¥Ô¡¼¥Þ¥óver.¡×¡ÊÀÇ¹þ1100±ß¡Ë¤Î3¼ïÎà¡£

KADOKAWA¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ç¡¢12·î23Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢11·î1Æü¤«¤éÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¶¥¦¥ë¥¹¤â¡¢Æ±¸©Æâ¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñÅÔ»ÔÉô¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¤À¡£½Ð²Ù¿ôÎÌ¤ÏÌó300ËüÂÞ¤Ç¡¢»ñºàºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥°¥Ã¥º¤âÍ½ÌóÈÎÇä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª