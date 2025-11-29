¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÍÇÏ¤«¤Ê¤¬àµÜºê¸©»º¥Ô¡¼¥Þ¥óÂç»Èá½¢Ç¤¡ª¡©¡¡¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤¬¸½¼Â¤Ë...¸ÂÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤â
µÜºê¸©¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÍÇÏ¤«¤Ê¡×¤È¡¢Æ±¸©»º¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¶¥¦¥ë¥¹¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍÇÏ¤«¤Ê¡ß¥°¥ê¡¼¥ó¥¶¥¦¥ë¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
ºîÃæ¤Ç¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥óÂÎÁà¡×¤ò²Î¤¦ÍÇÏ¤«¤Ê¤¬¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ëµÜºê¸©»º¤ÎÅß½Õ¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¶¥¦¥ë¥¹¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¤Ê¤ó¤ÈàµÜºê¸©»º¥Ô¡¼¥Þ¥óÂç»Èá¤Ë½¢Ç¤¡£
¸µ¡¹¤Ïº£Ç¯¤Î4·î¤ËÆ±ºîÉÊ¸ø¼°¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë´ë²è¤Î¥Í¥¿......¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª¡¡¤Þ¤µ¤Ëà±³¤«¤é½Ð¤¿¼Âá¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢µÜºê¸©»º¥Ô¡¼¥Þ¥óÂç»È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÍÇÏ¤«¤Ê¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È ÍÇÏ¤«¤Ê ¥Ô¡¼¥Þ¥óver.¡×¡ÊÀÇ¹þ1100±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ÍÇÏ¤«¤Ê ¥Ô¡¼¥Þ¥óver.¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È ÍÇÏ¤«¤Ê ¥Ô¡¼¥Þ¥óver.¡×¡ÊÀÇ¹þ1100±ß¡Ë¤Î3¼ïÎà¡£
KADOKAWA¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ç¡¢12·î23Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î1Æü¤«¤éÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¶¥¦¥ë¥¹¤â¡¢Æ±¸©Æâ¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñÅÔ»ÔÉô¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¤À¡£½Ð²Ù¿ôÎÌ¤ÏÌó300ËüÂÞ¤Ç¡¢»ñºàºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥Ã¥º¤âÍ½ÌóÈÎÇä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª