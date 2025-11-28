お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が27日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。大物芸能人とのエピソードを明かした。

レギュラー出演しているNHK「あさイチ」のロケで能登半島に行ったという大吉。「（飛行機の）行きも帰りも、そのまんま東さん、東国原さんと一緒だった」と明かした。

「俺、あんまり会ったことないのよ東さん。だからほとんど付き合いない。でもなんか向こうが気づいてくれて、ほんとこのぐらいの距離で“ちょっと話あるけどいい？”」と華丸の耳の真横に顔を近づけ、小声で声をかけられた様子を再現。

続けて「優しく来たの。俺マジで出馬要請だと思って。政治かなと思って、やばいやばいやばいと思って」と大焦り。着陸後すぐ逃げようと策を練るも「着いて、ふって横見たら居ったんよ東さんが」。

諦めて東国原の話を聞くと「“家呑み華大で『しょうが大根』褒めたでしょ？”って」。以前コンビが番組で紹介した商品の製造元が東国原の知人の会社であると明かされたといい「社長さんがすっごく喜んでくれて、東さんに連絡が来て。“あの2人によろしく言ってくれ”って言われてたんだって。でも東さんもあの2人どこで会えるんだろうって。思って飛行機乗ってきたらおったから」と事の真相を語った。

このエピソードを聞いた華丸は「この話、ここでせんやったけ？」。おしゃべりロボットに「前に話しましたよ」とつっこまれると2人して大笑い。大吉は「途中で止めてよ」と嘆き、華丸は「逆に上手くなってた。リアクションが」と自画自賛した。