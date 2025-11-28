【TCK】東京大賞典新CM「DIRT IS DESTINY.」公開…池田エライザら歴代キャスト総出演

東京シティ競馬（TCK）は、「第71回 東京大賞典（G1）」に向けた新CM「DIRT IS DESTINY.」篇を、11月28日（金）より公式YouTubeで公開した。テレビ放映は12月7日（日）から順次開始される。

今年のTCK年間イメージキャラクターを務める池田エライザさんに加え、清塚信也さん、阿部詩さん、吉田鋼太郎さん、磯村勇斗さんといった、これまでの年間CMに出演してきたキャストが総出演し、年末の大一番となる東京大賞典を盛り上げる内容となっている。清塚さんが演奏する、東京大賞典のために特別にアレンジされたTCKテーマ楽曲「運命 -DIRT IS MELODY-」が映像を彩り、重厚感ある世界観を演出した。ナレーションは昨年に引き続き、大塚明夫さんが担当している。

【ジャパンダートクラシック】磯村勇斗がゲストキャラクターに就任…池田エライザと新CM共演

TCK75周年の集大成へ

2025年は開場75周年の節目にあたり、TCKは年間テーマを「DIRT IS TCK.」として展開してきた。東京大賞典のレースコピー「DIRT IS DESTINY.」には、地方競馬で唯一の国際G1として、ダート王者を決める“運命のビッグレース”を象徴する意味が込められている。CMでは、池田さんら出演者が凛とした表情で“運命の時”を表現し、これまでの1年の熱い戦いを振り返りつつ、レースへの期待感を高めている。

また、12月29日（月）の東京大賞典当日は、池田エライザさんがTCKに来場し、ミニトークショーや表彰式プレゼンターとしてイベントを盛り上げる予定。ゲストキャラクター4名のオリジナルポスターが抽選で当たるXキャンペーンも実施される。応募期間は12月19日（金）〜29日（月）23時59分までとなっている。

年の瀬を飾る東京大賞典は、地方・中央のトップホースが集うダート競馬の頂点決戦として例年高い注目を集める。今年は豪華キャストが勢ぞろいしたCMとともに、さらに大きな盛り上がりとなりそうだ。