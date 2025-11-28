11月27日放送の『THE TIME,』（TBS系）で、レギュラー出演する江藤愛アナウンサーに代わり、吉村恵里子アナが進行を務めた。江藤アナは同番組に毎週木曜日と金曜日に出演していたが、不在の理由である “遅すぎる夏休み” が注目を集めている。

「江藤アナは11月22日に有料ブログSNS『note』を更新。『2025年のお休みいただきます。』と題し、これから夏休みをとることを報告しています」（スポーツ紙記者）

江藤アナの夏休みが遅れたのは、9月13日から21日にかけて開催された「東京2025世界陸上」の影響もあったようだ。X上では《江藤愛アナ、12月手前に夏休みなんだ》といった驚きの声が。また、以前より《TBSは江藤愛アナウンサーを働かせすぎ》といった指摘も聞かれている。

「江藤アナは、2009年にTBSに入社。同期には、現在タレントとして活躍する田中みな実さんがいました。江藤アナは報道・情報番組からバラエティまでオールマイティにこなせるアナウンサーとして評価が高く、好感度も抜群です」（同）

江藤アナは、TBSの人気アナウンサーとして、多忙をきわめていると語るのは業界関係者だ。

「帯番組では早朝の『THE TIME,』のほか、『ひるおび』は月曜から水曜日に出演しています。平日はすべて時間帯が異なる帯番組に出演しており、月曜日には音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！』の司会を務めています。このほか『世界陸上』の中継や『プロ野球ドラフト会議LIVE』など、単発の仕事も多くこなしています」

まさに休む暇もない状態だろう。実際、テレビ局アナウンサーの夏休みがシーズンからずれ込むのは珍しいケースではない。

「もともとアナウンサーはハードかつ時間も不規則な仕事で、夏休みも交代で取ります。しかし、江藤アナの場合、あまりにも “出ずっぱり” の状態が続き、12月の手前まで夏休みが取れなかったインパクトが目立ってしまったのでしょう」（同）

ファンを心配させないためにも、江藤アナにはぜひ “ワークライフバランス” をうまくとってもらいたい。