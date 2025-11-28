思わず「は!?」と叫んだ迷惑メールの“衝撃の内容”。独身の私ですらゾッ「家庭が崩壊しかねない…」
2010年にTBSに入社し、『朝ズバッ！』『報道特集』などを担当したのち、2016年に退社したアンヌ遙香さん（40歳・以前は小林悠として活動）。
TBS退社から8年経った今年、紆余曲折を経て20年生活した東京を後にして活動拠点を故郷北海道に戻したアンヌさん。アラフォーにして再スタートを切った「出戻り先」でのシングルライフの様子や心境をつづる連載です。
第62回となる今回は、アンヌさんが最近憤慨したという「迷惑メール」についてつづります（以下、アンヌさんの寄稿です）。
◆2、3日放置しただけで100通以上の迷惑メールが
迷惑メール、もしくは詐欺メール、皆様どのように対処していますか？
何年も変えていない私のメールアドレス、どうやら私の名前も含めてどこかに流出してしまっているようで、毎日とんでもない分量の迷惑メールが届きます。
クレジットカード会社を騙るもの、銀行、コンビニ……内容としては、本人確認のセキュリティのためにこちらをクリックしろと怪しげなバナーを送りつけてくるものや、中には「警察庁」から「重要なお知らせ」と題したメールが届くことも。
「あなたはマネーロンダリングの疑いがあります。保釈金として150万を下記の口座に振り込んでください。〇〇日までに送金しない場合は資産が凍結され、あなたは逮捕されます」とのおだやかでない文面とともに、なぜか受取人が日本人ではない名前の某銀行の口座番号の数字が並んでいたり。
ほかにも日本語がおかしかったり、日本では使わない漢字が文章に混じっていたりするので、明らかに詐欺だとはこちらも十分すぎるくらいわかっています。
ということで、なんの感情も抱かずに、これまでは黙って、削除、削除、を繰り返していました。2、3日もメールボックスを放っておけば100通、200通レベルで増えていくこうした悪質なメール。正直、削除作業の時間ももったいないなと感じますが、甘んじて受け入れてきていました。迷惑メール報告してもイタチごっこなだけですからね。
◆おもわず「は!?」と叫んだ迷惑メール
ただこれだけは本当にやめてほしい！ と閉口した詐欺メールが先日届き、おもわず私は「は?!」と実際に声に出してしまったのでした。
それは、大変有名なマッチングアプリ（仮にPとします）の運営チームを騙ったもの。私自身独身ですがマッチングアプリというものはこれまで使用したことは一度もありません。しかしそんな私でも、大変有名なアプリとして名前は聞いたことがあるものでした。
メールタイトルにはでかでかとPの文字が記してあり、「本人確認完了でポイントが当たる！」とあり、本文の冒頭には「いつもPをご利用いただき誠にありがとうございます」とでかでかと太文字であり、本人確認をすることで、プロフィール信頼度も、マッチング率もあがりますよ♪ との軽妙な文章とともに、いつもの「個人情報を吸い取る詐欺バナー」が下のほうにくっついているという構造。
当然ですが私としては一発で詐欺メールだとわかりますので、いつもの通り無言で消去、のパターンとなるはずでした。が、ここで私はあることに気づいて戦慄したのです。
私には現在配偶者はおりませんが、もし結婚していたとして、もしくは結婚前提にお付き合いするパートナーがいたとして、仮にちらっとこの画面をみられたとしたら……とんでもないトラブルの元凶になりかねないのではないでしょうか。
◆パートナーがもし見てしまったら？
私の周りでもたまに見聞きしますが、真剣交際をしていたつもりのパートナーが、「やめた」と言っていたマッチングアプリをまだやっていたことが判明し、考えられない修羅場になった、などマッチングアプリの利用がある種昔よりハードルが低くなっている現状がある中、それをめぐってのトラブルも大なり小なり起こりやすくなっているイメージ。
