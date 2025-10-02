VTuberとして活動する「モーム・エンペル」さんが2025年10月1日、「迷惑メール」の送り主とのメッセージのやりとりをXで公開し、ネットの注目を集めている。「御連絡していただきましたが、これは迷惑メールです」エンペルさんは、20年12月からVTuberとして活動している。「諸事情によりタトゥーシールを貼ったらはがれなくなって候」との投稿がXポスト（ツイート）のまとめサービス・togetterで取り上げられ、話題になったことも