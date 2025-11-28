ヤンキース傘下3Aから日本球界に復帰する意向を示し、去就が注目されていた前田健太投手（37）。11月26日、楽天が契約合意したと発表した。

【画像】「40歳に見えない」と絶賛された誕生日写真、夫とのコスプレ2ショットも…前田健太の妻・早穂さんの写真をすべて見る



日米通算200勝まであと35勝の前田健太投手（37）

「前田をめぐっては、先発投手を補強したい巨人を筆頭に、ヤクルトやDeNA、ソフトバンクも獲得調査をしていると報じられるなど、争奪戦となっていました。

前田の妻でフリーアナウンサーの早穂さん（40）は在京志向が強いと言われており、巨人が本命と見られてきましたが、ここへ来て最後発の楽天が“逆転”した格好です」（スポーツ紙記者）

「巨人側の本気度はそこまで高くなかった」

1年契約を提示した巨人に対し、楽天は2年で総額4億円以上の好条件をオファー。前田はその熱意に押されたと伝えられるが、

「交渉にあたっては、巨人の伝統球団としての流儀が裏目に出たとも言えそうです」（在京テレビ関係者）

一体、どういうことか。

「巨人では伝統的に、誰に対しても、ポジションを確約する形での契約はしないのです。昨オフ、中日の絶対的守護神だったライデル・マルティネス投手を獲得する際ですら、球団幹部が『クローザーなどのポジションを確約する形でオファーは出していない』と誇らしげに話していた。

前田の場合も、巨人から先発の確約をもらえなかったことで、楽天に心が傾いた可能性はある」（同前）

一方で、スポーツ紙デスクはこう見る。

「そもそも、巨人の前田に対する本気度はそこまで高くなかった」

実は巨人には“大本命”にだけ送るサインがある。

「現実的に活躍は見込めません」

「監督からのラブコールです。昨オフも、国内FA権を行使したものの残留した阪神・大山悠輔内野手について、阿部慎之助監督は早い段階から獲得の意思を示し、直接交渉に乗り出していた。

親しい記者には『5番・1塁で使う』などと起用法まで明かしていました。ソフトバンクからFA移籍した甲斐拓也捕手に対しても同様でした」（同前）

しかし前田に対しては、阿部監督の言及が一切ナシ。このことから、「本気で前田が欲しかったとは思えない」（同前）のだ。

フラれた側かと思いきや、気のない求婚をしていた巨人。

「前田は、今年ようやく通算200勝に到達した田中将大投手と同い年。現実的に、先発ローテ入りして2桁勝利をあげるような活躍は見込めません。

実績抜群の前田を獲れば、それなりの登板数を与えなければならず、若手抜擢の機会が奪われることにもなる。楽天が獲るならそれはそれでよしということでしょう」（同前）

フラれた男の負け惜しみにならなければいいが。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月4日号）