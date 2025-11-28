幼い弟や妹を守ろうとするお兄ちゃんお姉ちゃんの姿は、胸にグッとくるものがあります。そんなワンシーンがInstagramに投稿され、224万再生超えの反響を見せることに。投稿を見た人からは、「さすがお兄ちゃん」「頼りになる」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：キャットタワーに登っていた子猫が『パンチされそうに』なって…次の瞬間→まさかの展開】

耳が聞こえない三男くんを見守る長男くん

弟猫を守るお兄ちゃん猫の姿が素敵だと話題になっているのは、Instagramアカウント『めりー』に投稿された、ある日の光景。この日、子猫の三男くんはキャットタワーに上って遊んでいたのだそう。人の身長ほどもあるキャットタワーの中腹にいた三男くんは、もう一段上へ登ろうとしていたのか、支柱に前足をかけていたといいます。

普通の猫ちゃんならキャットタワーに登ることなんて朝飯前ですが、三男くんはまだ幼い子猫。着地に失敗して落ちてしまわないか心配がついてまわります。そのうえ、三男くんは耳が聞こえないというハンデも持っているのだそう。そんな三男くんを、お兄ちゃん猫の長男くんは、キャットタワーの下から見守っていたといいます。

キャットタワーの上には、猫見知りの長女ちゃんが…

キャットタワーの頂上に登ろうと、支柱に前足をかけた三男くんですが…ここで1つ問題が発生。キャットタワーの一番上には、キジトラ猫の長女ちゃんがいたのでした。

実は長女ちゃん、少し猫見知りのところがあるそうで、子猫でも新人の猫ちゃんにはちょっと緊張してしまうのだそう。そのため、自分に近づいてこようとしている三男くんを見て、警戒モードに入ってしまったのでした。

どこかに逃げようにも、長女ちゃんが今いるのはキャットタワーのてっぺん。逃げ場がなくなってしまった長女ちゃんは、どんどん追い込まれていってしまいます。

長女ちゃんがパンチをしようとした瞬間…

三男くんが近づいてくるけれど、どこにも逃げられない長女ちゃん。そして、長女ちゃんの警戒が限界に近づいた瞬間…長女ちゃんは、思わず三男くんにパンチをしようと前足を伸ばしたそう！

すると、三男くんのピンチを感じ取った長男くんは、目にも止まらぬ速さでキャットタワーに駆け上がったといいます。そして、三男くんを守るかのように、長女ちゃんに猫パンチ！驚いた長女ちゃんはキャットタワーから落ちてしまったものの、持ち前の身のこなしの良さで無事に着地。その後、長男くんはお説教をするかのように、地面に降りた長女ちゃんを追いかけていったのでした。

一方、三男くんはというと…よそ見をしていたため、長女ちゃんにパンチをされそうになっていたことに気が付いていないご様子。突然追いかけっこを始めた長男くんと長女ちゃんを不思議そうに眺めていたといいます。

この光景には、「お兄ちゃん、格好よすぎ」「子猫を守っているんだね」と、お兄ちゃんの優しさに笑顔になる人や、「長女ちゃんは災難だったね」と、長女ちゃんにフォローを入れる人の姿も。

Instagramアカウント『めりー』では、そんな賑やかな猫ちゃん家族たちの日常が投稿されていますよ。

三男くん、長男くん、長女ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「めりー」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。