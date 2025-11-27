ラプターズが4戦全勝、最終日は日本時間29日／NBAカップ2025 グループプレー6日目終了時点

11月27日（現地時間26日、日付は以下同）。NBAでは計9試合が行われた。もっとも、この日は「エミレーツNBAカップ2025」のグループプレー6日目で、レギュラーシーズンの勝敗だけでなく、カップ戦の順位も左右する日となった。

この日新たにグループプレー突破を決めたチームは皆無。翌28日は試合が組まれておらず、グループプレー最終日の29日に計11試合が開催され、一発勝負のノックアウトラウンドへ進出するチームが決定する。

とはいえ、イースタン・カンファレンスのグループAではトロント・ラプターズがブランドン・イングラムの決勝ジャンパーでインディアナ・ペイサーズに97－95で勝利したほか、グループBのボストン・セルティックスがデトロイト・ピストンズ相手に3点差（117－114）、グループCのマイアミ・ヒートがミルウォーキー・バックスに3点差（106－103）と、それぞれ1ポゼッション差で勝利。

ヒートのヒーロー（左）とバックスのクーズマ（右）[写真]=Getty Images

ウェスタン・カンファレンスではグループBのメンフィス・グリズリーズが延長の末にニューオーリンズ・ペリカンズを133－128で撃破。グループCではヒューストン・ロケッツがゴールデンステイト・ウォリアーズ相手に4点差（104－100）で勝利と、僅差で決着がついた。

グループプレー6日目を終えた時点の各カンファレンス、グループ別の順位表は下記のとおり。29日のグループプレーを終えると、各グループで首位に立ったチームと、ワイルドカードの各カンファレンス4チームが一発勝負のノックアウトラウンドへ進出。12月10日と11日に準々決勝、14日に準決勝、17日に決勝が予定されていて、準決勝からはネバダ州ラスベガスで開催される（x=準々決勝進出決定、*=グループリーグ敗退決定、勝敗数の右側にある数字は得失点差、『NBA.com』参照）。

◆■エミレーツNBAカップ2025 グループプレー順位表（6日目終了時点）◆＜ウェスタン・カンファレンス＞

・グループA



１位 オクラホマシティ・サンダー（3勝0敗／＋71）



２位 フェニックス・サンズ（3勝0敗／＋35）



３位 ミネソタ・ティンバーウルブズ*（2勝2敗／＋45）



４位 サクラメント・キングス*（0勝3敗／－57）



５位 ユタ・ジャズ*（0勝3敗／－94）

・グループB



１位 ロサンゼルス・レイカーズx（3勝0敗／＋36）



２位 メンフィス・グリズリーズ（2勝1敗／＋9）



３位 ロサンゼルス・クリッパーズ（2勝1敗／－15）



４位 ダラス・マーベリックス*（1勝2敗／－11）



５位 ニューオーリンズ・ペリカンズ*（0勝4敗／－19）

・グループC



１位 デンバー・ナゲッツ（2勝1敗／＋26）



２位 サンアントニオ・スパーズ（2勝1敗／＋23）



３位 ヒューストン・ロケッツ*（2勝2敗／＋14）



４位 ポートランド・トレイルブレイザーズ*（2勝2敗／－31）



５位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ*（1勝3敗／－32）

◆＜イースタン・カンファレンス＞

・グループA



１位 トロント・ラプターズx（4勝0敗／＋55）



２位 クリーブランド・キャバリアーズ（2勝1敗／＋33）



３位 ワシントン・ウィザーズ*（1勝2敗／－44）



４位 アトランタ・ホークス*（1勝2敗／－11）



５位 インディアナ・ペイサーズ*（0勝3敗／－33）

・グループB



１位 オーランド・マジック（3勝0敗／＋61）



２位 デトロイト・ピストンズ（2勝1敗／＋24）



３位 ボストン・セルティックス*（2勝2敗／－17）



４位 ブルックリン・ネッツ*（1勝2敗／－17）



５位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ*（0勝3敗／－51）

・グループC



１位 マイアミ・ヒート（3勝1敗／＋49）



２位 ニューヨーク・ニックス（2勝1敗／＋26）



３位 ミルウォーキー・バックス（2勝1敗／＋13）



４位 シカゴ・ブルズ*（1勝2敗／－42）



５位 シャーロット・ホーネッツ*（0勝3敗／－46）

【動画】NBAカップのグループプレー6日目のハイライト！





