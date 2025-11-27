江戸時代の浮世絵師・喜多川歌麿の肉筆画「深川の雪」が２２日、競売会社サザビーズが香港で主催した競売にかけられ、日本の個人コレクターが約５５００万香港ドル（手数料込み、約１１億円）で落札した。

同社によると、今回の落札額は歌麿の作品で過去最高という。

「雪」は縦約２メートル、横約３・４メートルの大作。歌麿が栃木の豪商の依頼を受けて描いたとされており、「品川の月」「吉原の花」と合わせた三幅対として作られた。所在不明の時期もあったが、２０１２年に国内で発見され、岡田美術館（神奈川県箱根町）が所蔵してきた。「月」と「花」は米国内の別々の美術館が所蔵しており、国内に残るのは「雪」だけだったため、栃木県栃木市の関係者は国外流出を懸念していた。

歌麿に関する活動を行う団体や市民でつくる「歌麿を活（い）かしたまちづくり協議会」の大木洋会長（６９）は「栃木市の『雪』への熱い思いを新しいオーナーに理解してもらえたら」と話した。同市の大川秀子市長は「新しい所有者には、深川の雪に対する市民の熱い思いを伝え、いずれ市内での『里帰り展示』をお願いしたいと考えている」と述べた。