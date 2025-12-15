横向きで走る、どこかコミカルな動きの「江戸走り」。火付人は「膝痛を克服するための最高の走り方を研究」する大場克則さん（61歳）だ。去年12月から今年11月にかけてのショート動画の総再生数は2億7000万回を突破というとんでもないブームになっている。アイドルや小学生までもが真似をするこの現象の秘密に追った。 【画像】バズるきっかけとなった!? 「江戸走り」を真似した超人気者 実は…「私自身が“体現化”