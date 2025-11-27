【あの人は今こうしている】

元プロ野球投手の一場靖弘さん 裏金問題ドン底を経ての今

木田勇さん

（元日本ハム投手／71歳）

◇ ◇ ◇

記録はもちろん、記憶に残る傑出した左腕だった。1980年、いきなり22勝を挙げ、新人王とMVPの史上初ダブル受賞の離れ業をやってのけた日本ハムの左腕・木田勇さん。今どうしているのか。

木田さんに会ったのは、横浜市営地下鉄グリーンライン・高田駅そばにあるファストフード店。待ち合わせは夜7時だ。

「仕事帰りなんです。7年前から、水の会社の倉庫で、パートをしていまして。フォークリフトを操って、製品を整理したり仕分けしたりしています」

木田さん、まずはこう言った。勤務は月曜から土曜までの朝8時30分から夜6時30分。71歳になったというのに、すごい。

「いや、勤務中ずっと忙しいわけじゃないから大丈夫。もっとも、帰宅してシャワー浴びて、ビール飲んだらすぐに眠くなっちゃいますけどね（笑）」

野球中継をノンビリ観戦する時間はないようだ。

「シャワーを浴びる前、服を脱ぎながらちょっと見るくらい。日本の野球はあんまり面白くないんですよ。たとえば、先発が六回までか100球投げたら、あとは中継ぎ、クローザーと展開が型にはまっている。もっと泥くさい、ガツガツした野球を見たい。大谷翔平選手が日ハムの後輩だし、メジャーのほうが興味がありますね」

■いきなり22勝を挙げて新人王＆MVPダブル受賞の快挙

“万年Bクラス”といわれた古巣・日ハムは昨季、今季とリーグ2位に。最後までファンを熱くさせたが、木田さんを熱くはさせなかったか。

「優勝してほしいなって思いはあります。新庄（剛志）が監督に就任した3年前、『選手全員を1回は一軍のグラウンドに立たせる』と宣言し有言実行したから、選手がやる気を出し、それが好成績につながったんでしょうね」

やはり、日ハムへの愛は今も強いようだ。

「日本鋼管から入団した契約時、土地を要求した、ってスポーツ新聞にドーンと大きく出て叩かれちゃったでしょ。だから、チームメートはどんなふうに自分を迎えてくれるか不安もあったんだけど、いい意味でイジってくれて、すぐに馴染めた。日ハムで良かったなと思っています」

1年目から最多勝など3冠を獲得し、新人賞とMVPをダブル受賞し大注目された。

「MVPが50万円、最多勝などのタイトルは30万円だったかな。2年目の年俸は1年目の150％アップでしたね」

横浜、中日でもプレーし、90年に36歳で引退。その後は印刷会社の営業マンや野球解説者、北信越BCリーグ「信濃グランセローズ」と「アサヒトラスト女子硬式野球部」監督などを務めてきた。貯金もあるだろう。もう働かなくてもいいのでは？

■2年前にバセドー病。「健康が大事。孫の顔も見たいしね」

「家にいても何もすることがないでしょ。引きこもってちゃボケる。男は外へ出てナンボ。元気なうちは働こうと。一緒に働いているのは若い子が多いから、話していると楽しいしね。時給？ 平均よりずっといいですよ（笑）」

金銭より体のために働き続けているそうだ。

「2年前にバセドー病を患いましてね。42歳の時へんとう炎で1週間入院して以来、体には気をつけ、たばこは3年前にやめた。それなのにと相当ショックでした。この先、孫の顔も見たいし、一緒に外へ出ても行きたいから、健康でいたいし体力も維持したいんですよ」

遠征先の広島で出会った2歳年上の女性と、31歳の時に結婚。一人娘と家族3人で、生まれ育った横浜市内の戸建てに暮らす。

「娘は僕が43歳の時にできたから、今28歳。だから、まだまだがんばらないとね。バセドー病発症後は規則正しく、休日もダラダラ過ごさず、庭の草むしりや読書をして過ごしています」

読書は小説を好む。

「オヤジが本を大事にする人だったのと、高校の担任の先生が川端康成の友だちで、ホームルームでよく川端康成や本の話をしてくれたことが、今頃、蘇ってきましてね。メルカリで『吉川英治全集』32巻を購入して『宮本武蔵』を読んだり、ヘミングウェイの『老人と海』を読んだりしています」

（取材・文=中野裕子）

▽木田勇（きだ・いさむ）1954年6月7日横浜市生まれ。横浜一商高校（現・横浜商科大学高校）から日本鋼管へ進み、80年に日ハムへ。1年目に最多の22勝をあげるなどして投手三冠王に輝き、新人王とMVPを受賞。横浜、中日と移り90年引退。