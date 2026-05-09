プロ野球・福岡ソフトバンクホークスは8日、所属する近藤健介（32）の兄・洋介さんが6日に死去したと発表した。38歳だった。かつてチームメイトだった中田翔（36）は8日に自身のインスタグラムを更新し、近藤にメッセージを送った。【写真】「絶対周りは見てるからな！！」兄が死去した近藤健介にメッセージを送った中田翔近藤はこの日みずほPayPayドームで行われたロッテ戦で、三回に先制の2ランホームランを放った。中田は