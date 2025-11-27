¡Ö²«º½¡×¤¬27ÆüÌë¤«¤é¶å½£¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ø¡¡28Æü¤Ï²Æì¡ÁËÌ³¤Æ»¤ËÈôÍèÍ½ÁÛ¡¡ÂÐºö¤Ï?
µ¨Àá³°¤ì¤Î¡Ö²«º½¡×¤¬ÎóÅç¤ËÈôÍè¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²«º½¤Ïº£Æü27ÆüÌë¤Ï¶å½£¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ë¡¢ÌÀÆü28Æü¤Ï²Æì¤ä±âÈþ¡¢¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯ÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤Ë²«º½¤¬ÉÕÃå¤·¡¢±ø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ä¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤¬°²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü27ÆüÌë¤«¤éÌÀÆü28Æü¤Ï¡Ö²«º½¡×¤¬ÈôÍèÍ½ÁÛ
º£Æü27Æü¤âÃæ¹ñÂçÎ¦¤Ç¤Ï²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤Ë²«º½¤¬ÉÕÃå¤·¡¢±ø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÊª¤ÏÉô²°´³¤·¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Ë²«º½¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¤ä¤¾¤¦¤¤ó¤Ç¿¡¤¯¤ÈºÙ¤«¤Ê¥¥º¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â°µÀö¾ô¤Ê¤É¤Î¿åÀö¤¤¤¬¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Àö¾ô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ä¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î°²½¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼µ¨Àá³°¤ì¤Î²«º½¤¬ÈôÍè?
²«º½¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦±üÃÏ¤Î¥¿¥¯¥é¥Þ¥«¥óº½Çù¤ä¥´¥Óº½Çù¤Ê¤É¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿º½¤Ü¤³¤ê¤¬¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î¶¯¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ø¤âÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ(3¡Á5·î)¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢È¯À¸°è¤Ç±«¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢´¥Áç¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Äãµ¤°µ¤Ë¤è¤ë¶¯É÷¤Ç²«º½¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤â²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Æüº¢¤«¤éºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²«º½¤ÎÈôÍèÍ½Â¬¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²«º½¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÇ»ÅÙ¤Î²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¾®»ù¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯(ÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯Åù)¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´é¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¶õµ¤¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£