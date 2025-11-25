この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「学校の勉強なんて役に立たない」子どもに言われたら？元教師が断言する“論破されない”唯一の答え

元教師のすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネルで「保護者必見「学校の勉強なんて社会に出てから役に立たないのに、やる意味あるんですか？」と子どもに言われたら…」と題した動画を公開。多くの子どもが抱くこの素朴な疑問に対し、親がどう答えるべきか、教育学や心理学の観点から具体的な解決策を提示した。



動画でまず、すぎやま氏は「勉強＝受験対策」という大きな勘違いが存在すると指摘する。テストで良い点を取ることや、良い大学に行くことは勉強の一側面に過ぎず、それが全てではないと説明した。さらに、「役に立つか立たないか」という判断基準だけで物事の価値を決めるのは「とっても浅い考え方」だと一蹴。ゲームやペットのように、直接的な実用性がなくても価値あるものは存在すると語った。



すぎやま氏は、勉強には大きく分けて2種類あると解説する。一つは、英語や数学、プログラミングのような直接社会で役立つ「実学」。もう一つは、文学や歴史、芸術といった、すぐには役立たないが人生を豊かにし、人間性を広げる「教養」である。これら二つのバランスが重要だと説いた。



また、今役に立たないと感じることでも「一生役に立たないとは限らない」と主張。子どもの頃の興味や学びが、大人になってから思わぬ形で役立つ「伏線」になることがあると、自身の経験を交えて語った。すぎやま氏は、勉強を通じて身につく本質的な力として「学ぶ力」「社会の中で生き抜く力」「人生を広げる力」の3つを挙げ、これらこそが学校で学ぶ真の目的であると強調した。



最後に、最も重要なこととして、親自身が楽しんで勉強する姿を見せることを提言。「勉強しなさい」と口で言うだけでなく、親が自ら学ぶ姿勢を示すことで、子どもは勉強を「やらされるもの」ではなく「楽しいもの」だと認識するようになると述べ、親子で共に学ぶことの大切さを訴えて締めくくった。