¸©¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¤¬¤¤Î¤¦¡Ê24Æü¡Ë»³¸ý»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢1Éô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Î¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÉðÅÄÌôÉÊ¤¬¡¢12Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Î¤¤é¤éÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸©¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡£
5¶è´Ö¡á24¥¥í¤Ç¶¥¤¦²«¿§¥¼¥Ã¥±¥ó¤Î1Éô¤Ë¤Ï4¥Áー¥à¡¢15¥¥í¤Ç¶¥¤¦ÀÖ¿§¥¼¥Ã¥±¥ó¤Î2Éô¤Ë¤Ï¡¢11¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¶è¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý¸©Ä£¤Î°ÂÂ¼À²¼ùÁª¼ê¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·2°Ì¤ÎÉðÅÄÌôÉÊ¤Ë28ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
2¶è°Ê¹ß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶è´Ö¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÉðÅÄÌôÉÊ¡£
Âç²ñ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö11Ê¬49ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç12Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉðÅÄÌôÉÊ ¥¢¥ó¥«ー ¸µ±Ê¹¥Â¿Ï¯Áª¼ê¡Ë
¡Ö1¶è¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2¶è°Ê¹ß¤ÇµÕÅ¾¤·¤Æ¡¢3,4,5¶è¤Ç°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¤â¥®¥ê¥®¥ê¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¹ç³ÊÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¡Êº£¸å¤â¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢2Éô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ä¹ñ»ÔÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ¡×¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£