Æ»Ï©¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Ò¤ó»à¤Î»ÒÇ¡Ù¢ªÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡ÄÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ØÊÑ²½¤ÎÍÍ»Ò¡Ù¤¬98ËüºÆÀ¸¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
Æ»Ï©¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë»ÒÇ¡Ä¥ß¥ë¥¯¤â°û¤á¤Ê¤¤¤Û¤É¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£ÊÝ¸î»ÒÇ¤Î´ñÀ×¤Î²óÉü¤ÎÍÍ»Ò¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï98Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡Öµß¤ï¤ì¤¿Ì¿¡Ä¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¬¤»ÄÏ¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§Æ»Ï©¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Ò¤ó»à¤Î»ÒÇ¡Ù¢ªÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡ÄÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ØÊÑ²½¤ÎÍÍ»Ò¡Ù¡Û
ÉÎ»à¤Î»ÒÇ¤òÈ¯¸«
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Í¤³¤Þ¤ë¤± / Full of cats¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÎ»à¤Î»ÒÇ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÖÆ»Ï©¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÒÇ¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÇÍ§¤«¤éÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊâÆ»¤Ë»ÒÇ¤¬¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢»ÒÇ¤ÎÌÄ¤À¼¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«1É¤¤Î¤ª¤È¤Ê¤ÎÇ¤¬¡£»ÒÇ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢´Å¤¨¤¿¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊìÇ¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é°ã¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç»à¤Ê¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡ª
¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÒÇ¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤È¡¢»ÒÇ¤ÎÉ½¾ð¤ä¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢ÉÎ»à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¸ý¸µ¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¿â¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯½õ¤«¤Ã¤¿Ì¿¡£¤³¤³¤Ç»à¤Ê¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¹¬¤»¤Ê²ÈÇ¤Ë
»ÒÇ¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÒÇ¤Ï¡¢¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´é¤ò¤¢¤²¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï°ì°Â¿´¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¦¥Þ¥¦¥Þ¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡ª
ÌÜ¤ä¤Ë¤Ê¤É¤Ç±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª´é¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤Ç¤é¤ì¤Æ¤Î¤É¤ò¥´¥í¥´¥í¤ÈÌÄ¤é¤¹¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë¡£»ÒÇ¤é¤·¤¤²Ä°¦¤µ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÒÇ¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤ÇÍ§¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤â¤é¤ï¤ì¡¢Àè½»Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â²Ä°¦¤¬¤é¤ì¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ì¿¤Î²¹¤«¤µ¤È¡¢Äü¤á¤Ê¤¤°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿´Àö¤ï¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¨¤¯²Ä°¦¤¤»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Î¤¿Æ¤µ¤ó¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Í¤³¤Þ¤ë¤± / Full of cats¡×¤Ç¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î°¦Ç¤¿¤Á¤äÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Í¤³¤Þ¤ë¤± / Full of cats¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£