¿²Ë·¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¢ª¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø2ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¸¤¡Ù¤¬¡ÄÂçÃÀ²á¤®¤ë¡Øµ¯¤³¤·Êý¡Ù¤¬39ËüºÆÀ¸¡ÖÆÃÅùÀÊ¤À¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°µ£÷¡×¤ÈÈ¿¶Á
2ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¼Æ¸¤¤µ¤ó¤¬Ä«¿²Ë·¤Î¥Ñ¥Ñ¤òµ¯¤³¤¹¡Ä¡ª¡©¤½¤ÎÂçÃÀ¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤ÏÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç39Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö°µ¤¬£÷¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤À¤Í¤§¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤óÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¿²Ë·¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¢ª¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø2ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¸¤¡Ù¤¬¡ÄÂçÃÀ²á¤®¤ë¡Øµ¯¤³¤·Êý¡Ù¡Û
Ä«¿²Ë·¤Î¥Ñ¥Ñ¤òµ¯¤³¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ä¡©
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤â¤Ï¤ÊÆüµ my dog & my girl¡×¤Ç¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤Î¡Ö²Ö»Ò¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤´É×ÉØ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎËåÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë2ºÐ¤Î¡Ö¥â¥â»Ò¡×¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢Ä«¿²Ë·¤Î¥Ñ¥Ñ¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¥Þ¥Þ¤¬¿²¼¼¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Î¾å¤Ë¾è¤ë²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡Ä¡ª¡Ø¤Ê¤Ë¤«¡©¡Ù¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ¤Î²£¤Ë¤Ï¥â¥â»Ò¤Á¤ã¤ó¤â¡ª¤Õ¤¿¤êÂ·¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î°µ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥â¥â»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¤ª¤¤Æー¡ª¡Ù¤Ë¤â¥Ñ¥Ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿±þ¤·¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
¼Æ¸¤¤µ¤ó¤È½÷¤Î»Ò¤ÎÂçÃÀ¤¹¤®¤ëµ¯¤³¤·Êý♡
¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ë¥Ñ¥Ñ¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¥É¥Ã¥·¥ê¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Ø²Ö»Ò¤¬¤É¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¢¤È5Ê¬¿²¤ë¤¿¤á¤ÎÎÉ¤¤¸ý¼Â¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)
²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤âµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤ÆÃÅùÀÊ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤Þ¤µ¤ËWin-Win¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»¶Êâ¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Ç¤Ì³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿²Ë·½õ¤Î¥Ñ¥Ñ¤â¤è¤¦¤ä¤¯µ¯¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Ñ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤Ä«¤Î°ì¥³¥Þ
»¶Êâ¤«¤éµ¢¤Ã¤¿²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤ÎÉ¹¤â´®Ç½¤·¥â¥â»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤Ó»Ï¤á¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Èè¤ì¤¿¥â¥â»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£
¥â¥â»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬Ì²¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤¿¤Î¤«¡¢²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤â¼«Ê¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥â»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¼ïÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿ËÜÅö¤Î»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¥Ý¥Ã¤È²¹¤«¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿♡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö»ä¤âµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¹¬¤»¼Ô♡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¥â¥â»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢»ÐËå¤Î¤è¤¦¤ËÃçÎÉ¤·¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤â¤Ï¤ÊÆüµ my dog & my girl¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤â¤Ï¤ÊÆüµ my dog & my girl¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹