Ç¤È¤ÎÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡Ø¥Ú¥Ã¥È²ÈÅÅ¡Ù3Áª¡¡ÊØÍø¤Ê³èÍÑË¡¤«¤éÁª¤Ö¤È¤¤Î¥³¥Ä¤Þ¤Ç
1.¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Î±¼éÃæ¤ÎÇ¤ÎÍÍ»Ò¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÄ¹»þ´ÖÎ±¼é¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¡¢°¦Ç¤¬»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÂµ¤¤¬¤Á¤ÊÇ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Åù»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤Ê½ÐÍè»ö¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÉô²°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤¬¤È¤Æ¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Î±¼éÃæ¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·Ç¼«¿È¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤«À¼¤¹¤ë¤±¤É¡Ä¡ÙÄøÅÙ¤ÎÈ¿±þ¤·¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´°Á´¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¤ÎÌµ»ö¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤è¤·¡¢¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.¼«Æ°µë¿å´ï
·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¼«Æ°µë±Âµ¡¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·Á¯¤Ê¿å¤ò°û¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼«Æ°µë¿å´ï¤âÊØÍø¤Ê¥Ú¥Ã¥È²ÈÅÅ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÇ¤ÏÂÎ½Å1kg¤ËÂÐ¤·¤Æ40～50ml¤Î¿åÊ¬¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿ÕÂ¡ÉÂ¤äÃ¦¿å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¿å¤ò°û¤ß¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤»Ò¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Æ°µë¿å´ï¤ÏÄ¹»þ´Ö¤ÎÎ±¼éÃæ¤äÌë´Ö¤Ç¤â¼«Æ°¤Ç¿å¤ò½Û´Ä¡¦¤í²á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·Á¯¤Ê¤ª¿å¤ò°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Æ°µë¿å´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤ÎÎ®¤ìÊý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°¦Ç¤Î¹¥¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ª¿å¤ÎÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
3.ÇÍÑ¥È¥¤¥ì
Á´¼«Æ°¤ÎÇ¥È¥¤¥ì¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤¬¥È¥¤¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÇÓÝõÊª¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡¢Ç¤ÎÇ¢¤ÎÎÌ¤ä²ó¿ô¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤Î¤ÇÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤óÂ¿Æ¬»ô¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¤Î´é¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤É¤Î»Ò¤¬¥È¥¤¥ì¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤â¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë»þ´Ö¤äÇ¢ÎÌ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥È¥¤¥ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°Åª¤ËÇÓÝõÊª¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥È¥¤¥ì¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢Ç¼«¿È¤¬ÁÝ½ü¤¹¤ëºÝ¤Îµ¡³£²»¤òÉÝ¤¬¤ê¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ¹»þ´ÖÎ±¼é¤Ë¤¹¤ë²È¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ë¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÇÍÑ¥È¥¤¥ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ªÃÍÃÊ¤ÎÄ¥¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â°¦Ç¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
°ì¸À¤Ç¡Ø¥Ú¥Ã¥È²ÈÅÅ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡¦ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²È¤ËÉ¬¤º¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´¼«Æ°¥È¥¤¥ì¤ä¼«Æ°µë±Âµ¡¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â»öÂ¤ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¹¤¬»Å»ö¤Ê¤É¤ÇÄ¹»þ´ÖÎ±¼é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ªÂð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í¾·×¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÈÅÅ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤âºÇ½é¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤Á¤ó¤È»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ£¿ôÂæ¤ÎÆ³Æþ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£