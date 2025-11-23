¡ÔK-POP¹ÈÇò½Ð¾ìÌäÂê¡ÕÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¡ÈÌµ¸À¤ÎÄñ¹³¡É¤«¡¢¥¥Î¥³±ÀÁûÆ°¤Ç´¶¤¸¤ë¡È´û»ë´¶¡É¤Î¿¼¹ï»ö¾ð
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤K-POP¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¡ÈÈ¿Æü±ê¾åÁûÆ°¡É¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£È¯Ã¼¤Ï¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Î²èÁü¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤Î¤³±À¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¥é¥ó¥×¤¬±Ç¤ê¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¥é¥¤¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡Á¡Á¡Á¤É¤¦?¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Î¤É¤³¤«¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Î¤«¡¢aespa¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡È¥¥Î¥³±À¥é¥ó¥×¡É
·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÈ¿Æü¥È¥é¥Ö¥ë
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤ò½ã¿è¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈïÇúÃÏ¤òÊú¤¨¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤Î¤³±À¤Î·Á¼«ÂÎ¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅê¹Æ¤¬ºÆ¤Ó³È»¶¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ÈÇò½Ð±é¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤¬11·î20Æü»þÅÀ¤Ç8Ëü5000¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀô¹¯°ì»á¡Ë
¡¡±ê¾å¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Î±ê¾å¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÉÔ¿®¡É¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²áµî¤Ë¤Ï¡¢Red Velvet¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÎMV¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤òÉî¿«¤¹¤ëÉ½µ¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢2020Ç¯¤ËIZ*ONE¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿»þ¹ï¤¬¿ÌºÒÈ¯À¸»þ¹ï¤ÈÆ±¤¸3·î11Æü14»þ46Ê¬¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡ØFIESTA¡Ê½Ëº×¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç±ê¾å¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡BTS¤â2016Ç¯3·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÎMV¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿åÁå¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¬¤¯±é½Ð¤¬ÅÐ¾ì¡£¿ÌºÒ¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¡ÈÅ®¤ì¤ë±ÇÁü¡É¤¬¡ØÄÅÇÈ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡Ù¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£BTS¤Ï¡È¸¶ÇúT¥·¥ã¥ÄÁûÆ°¡É¤âµ¯¤³¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸°²½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËRain¡Ê¥Ô¡Ë¤ÎMV¤Ç¤Ï¡¢¸¶Çú¥É¡¼¥à¤ò»×¤ï¤»¤ë·úÊª¥»¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¸åÇ¯¡¢ºÆ±ê¾å¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤Î»öÎã¤È¾È¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢aespa¤Î±ê¾åÁûÆ°¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¸¶Çú¤ä¿ÌºÒ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢¶öÁ³¤«°Õ¿ÞÅª¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¬SNS¤Ç²á¾ê¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¡¢¿¿°Õ¤ÎÀâÌÀ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈãÈ½¤¬ÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ä»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢ÀâÌÀ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡È´û»ë´¶¡É¤ÏaespaÁûÆ°¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡È¤Þ¤¿¤«¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¹ÈÇò¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¡È¹Åç½Ð¿È¡É¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤À¡£
¡Ö11·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¹ÈÇò½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢aespa¤ÎÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ëºÝ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡¢¤¨¡¼¡¢¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥¹?¡¡±ØÁ°¤ËÍè¤¿¤é¤¼¤Ò¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¥Ü¥±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÉô¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¹Åç½Ð¿È¤À¤«¤é¿§¡¹¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²±Â¬¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡aespa¥µ¥¤¥É¤Ï²áµî¤Î»öÎãÄÌ¤ê¡È¥¹¥ë¡¼ÂÐ±þ¡É¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£