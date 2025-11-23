¡ÖµþÉÍÅìËÌÀþ¡×¤¬2027Ç¯½Õ¤«¤é¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¡×¤Ø¡£¾Íè¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ï390²¯±ß¤Ë!? ¡ÖÅ´Æ»¼Ö¾¸¡×¤ÎÇ¯¼ý¤â¾Ò²ð
JRÅìÆüËÜ¤Ï2027Ç¯½Õ¤«¤é¡ÖµþÉÍÅìËÌÀþ¡¦º¬´ßÀþ¡×¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤ò¼Â»Ü
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¼çÍ×Ï©Àþ¤Ç2030Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤Ë¼Ö¾¸¤¬Æ±¾è¤·¤Ê¤¤¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢2025Ç¯3·î¤«¤é¾ïÈØÀþ¡Ê³Æ±ØÄä¼Ö¡Ë¤ª¤è¤ÓÆîÉðÀþ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯½Õ¤«¤é¤ÏµþÉÍÅìËÌÀþ¡¦º¬´ßÀþ¤äÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡Ê³Æ±ØÄä¼Ö¡Ë¤Ç¤âÆ³ÆþÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÉÍÅìËÌÀþ¤ÏÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ºë¶Ì¸©¤ò·ë¤Ö¼çÍ×Ï©Àþ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤ëÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Ê´Æ»ë¥«¥á¥é¤ä¥Ûー¥à¥É¥¢¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷À°È÷¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥É¥¢¤ÎÀßÃÖ³ÈÂç¤ä¼ÖÎ¾¤Ø¤Î¥«¥á¥éÁýÀß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ê±¿¹ÔÂÎÀ©¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê2028Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡È390²¯±ß¡É¤â¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥È¤òºï¸º
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï2025Ç¯²Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Æó¼´·Ð±Ä¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÈÀ¸³è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÎÆó¼´·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼çÍ×»Üºö¤È¤·¤Æ¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ä¿Ê¤òµó¤²¡¢¼óÅÔ·÷¼çÍ×Àþ¶è¤Ç2030Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Î³ÈÂç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µþÉÍÅìËÌÀþ¡¦º¬´ßÀþ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤â¡¢Åö»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎIR¾ðÊó¡Ö2025Ç¯3·î´ü·è»»¤ª¤è¤Ó2026Ç¯3·î´ü·Ð±ÄÀïÎ¬ ÀâÌÀ»ñÎÁ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2028Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Î³ÈÂç¤ä±¿¹ÔÂÎÀ©¤Î¥¹¥ê¥à²½¤Ç¡¢¤ª¤è¤½390²¯±ß¤â¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ´Æ»¼Ö¾¸¡×¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¡È550Ëü±ß°Ê¾å¡É
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼Ö¾¸¡×¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï562Ëü4200±ß¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤ÇÉ½¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ê·è¤Þ¤Ã¤Æ»Ùµë¤¹¤ë¸½¶âµëÍ¿³Û¡ß12¥ö·î¡Ë+¡ÊÇ¯´Ö¾ÞÍ¿¤½¤ÎÂ¾ÆÃÊÌ»Ùµë³Û¡Ë
¡Ê37Ëü2600±ß¡ß12¥ö·î¡Ë¡Ü115Ëü3000±ß¡á562Ëü4200±ß
¤Ê¤ª¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿¦¶È¾ðÊóÄó¶¡¥µ¥¤¥È¡Öjob tag¡×¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÇ¯¼ý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Î³ÈÂç¤¬¿Ê¤ß¡¢¼Ö¾¸¤Î¾èÌ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï©Àþ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¡×¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤Î¥ê¥¹¥¯ÁýÂç¤ä¡¢±¿Å¾»Î¤¬¶ÈÌ³¤ò1¿Í¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ÎÉéÃ´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º®»¨»þ¡¦¸òÄÌÎÌ¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤Îºï¸º¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦·Ð±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÍøÍÑµÒ¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¥íー¥«¥ëÀþ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬Ï©Àþ¤Î°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Ê´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Ûー¥à¥É¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÈ÷¤Ø¤Î½é´üÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÅ´Æ»»ö¶È¤Î»ýÂ³¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê»Üºö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÅµ
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¡Ê15¥Úー¥¸¡Ë
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë 2025Ç¯3·î´ü·è»»¤ª¤è¤Ó2026Ç¯3·î´ü·Ð±ÄÀïÎ¬ ÀâÌÀ»ñÎÁ¡Ê8¥Úー¥¸¡¢63¥Úー¥¸¡Ë
À¯ÉÜÅý·×¤ÎÁí¹çÁë¸ý(e-Stat) ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº ÎáÏÂ£¶Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº °ìÈÌÏ«Æ¯¼Ô ¿¦¼ï 1 ¿¦¼ï¡Ê¾®Ê¬Îà¡ËÊÌ¤¤Þ¤Ã¤Æ»Ùµë¤¹¤ë¸½¶âµëÍ¿³Û¡¢½êÄêÆâµëÍ¿³ÛµÚ¤ÓÇ¯´Ö¾ÞÍ¿¤½¤ÎÂ¾ÆÃÊÌµëÍ¿³Û¡Ê»º¶È·×¡Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¿¦¶È¾ðÊóÄó¶¡¥µ¥¤¥È¡Êjob tag¡Ë Å´Æ»¼Ö¾¸
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë µþÉÍÅìËÌÀþ¡¦º¬´ßÀþ¤Ë¿··¿ÅÅ¼Ö¤òÆ³Æþ¡Ê¥Úー¥¸1¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー