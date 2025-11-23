¡Ú¥³¥é¥à¡Û°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÆ°¤¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ê¤¤¡á´Ú¹ñ¡Ê1¡Ë
°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÆ°¤¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¥¦¥©¥ó¤Ï¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¤È°ã¤¤1¥É¥ë¡á1470¥¦¥©¥ó¤Þ¤ÇÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤ÉÎôÀª¤òÌÈ¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï¥É¥ë¤¬¼å¤¤»þ¤Ë¥¦¥©¥ó¤Ï¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤È¥¦¥©¥óÁê¾ì¤ÎÁê´Ø·¸¿ô¤Ï0¡¥8Á°¸å¤È¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£Ç¯²¼È¾´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥É¥ë°Â¤Î¾õ¶·¤Ç¤â¥¦¥©¥ó¤¬²¼¤¬¤ë°ÛÎã¤Î¸½¾Ý¤¬¸½¤ì¤¿¡£
»ö¼Â¥¦¥©¥óÁê¾ì¤Ïº£Ç¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯2022Ç¯°Ê¹ß²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë¼ûÍ×¤¬¶¡µë¤ò¾å²ó¤ê¥É¥ë¾å¾º¤Î´üÂÔ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñºÄÍø²ó¤ê¤¬¾ï¤ËÊÆ¹ñ¤è¤ê¹â¤¯¡¢»ñËÜ¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¥¦¥©¥ó°ÙÂØÁê¾ì¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯1¥É¥ë¡á1200¥¦¥©¥óÁ°¸å¤ÇÆ°¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·2022Ç¯°Ê¹ßÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐ±þ²áÄø¤Ç¶âÍøµÕÅ¾¤¬È¯À¸¤·¤Æ»ñËÜ¤ÎÎ®¤ì¤¬Î®½Ð¤ËÊÑ¤ï¤ê¥É¥ë¤¬¾å¾º¤òÂ³¤±¤¿¡£°ÙÂØÁê¾ì¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¶âÍøº¹¤À¤±¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶âÍøµÕÅ¾¤Ï»ñËÜ¤ÎÎ®¤ì¤ò½ãÎ®½Ð¤ËÊÑ¤¨¤¿ÅÀ¤Ç°ÕÌ£¤¬Âç¤¤¤¡£
ºÇ¶á¤Î»Ô¾ì¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤º·Ð¾ï¼ý»Ù¤¬²áµîºÇÂç¤Î¹õ»ú¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Í¢½ÐÂå¶â¤Î³¤³°ÍÂÃÖ¤¬Áý¤¨¤Æ¥É¥ë¶¡µë¤¬¸º¤Ã¤¿¡£2ÈÖÌÜ¤Ë¡¢¶âÍø¤Ê¤ÉÅê»ñÍø²ó¤ê¤ÎµÕÅ¾¤Ë¤è¤ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î³¤³°¾Ú·ôÅê»ñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯³¤³°¾Ú·ôÅê»ñ¤ÈÄ¾ÀÜÅê»ñ½ãÎ®½Ð³Û¤Ï1100²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£3ÈÖÌÜ¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÂÅ·ë¤µ¤»¤¿´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇËèÇ¯ÊÆ¹ñ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿200²¯¥É¥ë¤Î¸ÂÅÙ¤Ï³°²ß½àÈ÷¹â4200²¯¥É¥ë¤Î±¿ÍÑ¼ý±×¤ò¾å²ó¤ë¡£±¿ÍÑ¼ý±×°Ê¾å¤Î»ñ¶â¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤±¤ÐGDPÈæ20¡ó°Ê²¼¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿³°²ß½àÈ÷¹â¤Î³ä¹ç¤¬¤µ¤é¤ËÍî¤ÁÂÐ³°¾×·â¤«¤é¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£4ÈÖÌÜ¤Ë¡¢´ËÏÂÅªÄÌ²ßÀ¯ºö¤ÈºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ï¥¦¥©¥ó°Â°µÎÏ¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î¥Þ¥¯¥íÀ¯ºö´ðÄ´¤Ï·Êµ¤¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÁªÂò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾¦´Ä¶°²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Í¢½ÐÆß²½¤Î²ÄÇ½À¤â°ÙÂØÁê¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡£
Í¢½ÐÆþ¡¢³°²ß½àÈ÷¹â¡¢»ñËÜ¼è°ú¤Ç¥É¥ë»ñ»º¤¬°µÅÝÅª¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë´Ú¹ñ¤Ï¥É¥ë¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥É¥ë¤Î¹ÔÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ø³¦¤È»Ô¾ì¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ËÃ¦¥É¥ë¤ò·üÇ°¤¹¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤ºAI³×¿·¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î¹â¤¤À¸»ºÀ¡¢¹â¤¤¼ý±×Î¨¤ÈÅê»ñÎ®Æþ¤Ï¥É¥ë¹â¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤À¡£ÄÌ²ßÀ¯ºö¤ÏFRB¥É¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç2026Ç¯¤ÎÍø²¼¤²²ó¿ô¤ò1²ó¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¥¿¥«ÇÉÅª¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥É¥ë°ÂÅ¾´¹¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
À¯ºö´ðÄ´¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ï¥É¥ë¹â¤À¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼å¤¤¥É¥ë¤Î¹¥¤à¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°Ê¾å¡¢µÞ·ã¤Ê¥É¥ë¹â¤ÎÁÇÃÏ¤ÏÄã¤½¤¦¤À¡£¹½Â¤Åª¤Ë¤ÏGDP¤Î6¡ó¤ò¾å²ó¤ëºâÀ¯ÀÖ»ú¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©ÀÄã²¼¤Î·üÇ°¡¢ÃÏÀ¯³ØÅªÍ×°ø¤¬¥É¥ë¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥É¥ë¤ÎÉð´ï²½¤Ï¥É¥ë¤Î°ÂÁ´»ñ»º¤ÎÃÏ°Ì¤òÍî¤È¤·¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ê¤ÉÈ¿¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¶¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Î³°²ß½àÈ÷¹â¤Î¤¦¤Á¥É¥ë¤Î³ä¹ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë70¡ó¤«¤é50¡óÂæ¤ËÍî¤Á¤¿¡£