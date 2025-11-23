Ç¯ÂåÊªHDD¤è¤µ¤é¤Ð¡£¥¨¥ì¥³¥à¤ÎSSD¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤é²÷Å¬¤Ç¤·¤¿
MacBook Air¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°ÉÕ¤±HDD¤ÎÈ¿±þ¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÊÝÂ¸¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÍÆÎÌ¤¬¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿À°Íý¤·¤Æ·ä´Ö¤ò³«¤±¤¿¤é¤Þ¤¿»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎHDD¡¢ºÇ¤â¸Å¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Ï18Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¡£¤ª¤Þ¤¨¤½¤ó¤Ê¤Ë¸Å³ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
18Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤À»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤Ä²õ¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÆÎÌÅª¤Ë¤â500GB¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¦¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤ÎMacBook Air¡ÊM2¡Ë¤ÏÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬256GB¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÏOS¤È¥¢¥×¥ê¤Î¤¿¤á¤Ë¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë³°ÉÕ¤±¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¹â²è¼Á¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤Ï°·¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢»Å»öÍí¤ß¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤äPDF¡¢²èÁü¡¢¤¢¤È¤Ï³Ú¶Ê¥Ç¡¼¥¿¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤¤²»¸»¤â¤è¤¯Ä°¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËCD¤òÇã¤Ã¤Æ¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¡Ë¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÍÆÎÌ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Amazon¤ÇÊª¿§¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥ì¥³¥à¤Î1TB SSD¡ÖESD-EAWA1000GBK¡×¡£
¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Ä
¡¦¾®¤µ¤¤
¡¦Ã¼»ÒÉô¥«¥Ð¡¼¤¬¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥é¥¤¥É¼°
¡¦USB-A¤âC¤â¤¤¤±¤ë
¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÀÎÁ°¤ÎUSB¥á¥â¥êÊÂ¤ß¤ÎÂç¤¤µ¤Ç1TB¤¤¤±¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¦¤Á¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¤â¤é¤Ã¤¿USB¥á¥â¥ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤âÍÆÎÌ4GB¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤È¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤¹¤°Ìµ¤¯¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥É¼°¤ÎÊý¤¬°Â¿´¤«¤Ê¤È¡£USB-A¤ÈC¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¤Ë¤âÎÉ¤µ¤²¤Ç¤¹¡£
Å¾Á÷Â®ÅÙ¤ÏUSB 3.2¡ÊGen 2¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢M2 MacBook Air¤ÇÉáÄÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸¤Ë»È¤¦ÄøÅÙ¤Ê¤é¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÇÌäÂê¤Ê¤·¡£¥¨¥ì¥³¥à¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï°ÂÄêÅÙ¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç10%OFF¤Ê¤é¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ï¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¤¤Ã¤È¡£
