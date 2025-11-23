¥É·³¥¹¥Í¥ë¤¬¼º¸À¡ÖÀÚ¤êÈ´¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×¡¡¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ò¡ÈÀú¤ë¡É¤âÂ¨Å±²ó¡¡ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥ß¥¹ÏÃÂê
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤ï¤ì¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤«¤é¸À¤¨¤è¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬¡¢SNS¾å¤Ç³È»¶¤·¤¿¡ÈÀú¤êÈ¯¸À¡É¤òÂ¨Å±²ó¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¼çË¤¡¢¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.ÆâÌî¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀÚ¤êÈ´¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤¿¤â¤Î¡£¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂàÄ¾¸å¤Ë¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥¹¥Í¥ë¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤ÎÍ¾Íµ¤«¤é¤«¡ÖÈà¤Ï¡Ê¥á¥¥·¥³¤Î¡Ë¥«¥ó¥¯¥ó¤Ë¤¤¤ë¡£Èà¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤«¤é²¶¤Ë¤½¤¦¸À¤¨¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À»æ¡Ö¥È¥í¥ó¥È¡¦¥µ¥ó¡×¤Ï¤³¤ì¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥Í¥ë¤¬ÇÛ¿®¤Ç¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ò¸ý·â¡½¡½Â¨ºÂ¤Ë¸å²ù¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¥¹¥Í¥ë¤ÏÈ¯¸ÀÄ¾¸å¤Ë»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¹²¤Æ¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀÚ¤êÈ´¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ª¡¡Íê¤à¤«¤é²¶¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª¡¡Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Í¥ë¤¬É¬»à¤ËÈ¯¸À¤ò¼è¤ê¾Ã¤½¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Î°ì¸À¤¬³È»¶¤¹¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¡¢º©´ê¤¹¤ëº¸ÏÓ¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ÏÂÇÎ¨.333¤Ë2ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.074¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
